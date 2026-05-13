Comerciantes de Méndez Núñez e Eirado do Sinal, en Cangas, se quejan de que los niños utilicen sus escaparates como porterías

La llegada del buen tiempo supone el regreso de los niños a las calles. Con sus camisetas con el nombre de futbolistas famosos toman la zona comercial de Cangas que hay entre Méndez Núñez y el Eirado do Sinal y, según denuncian los comerciantes, utilizan sus escaparates a modo de portería.

Comentan los propietarios de los establecimientos de la zona que mientras los padres y la madres disfrutan de la terraza, los niños golpean con el balón los escaparates de sus tiendas, sin recibir ninguna reprimenda por su parte, todo lo contrario. «En alguna ocasión tuvimos que ver como se animaba a los niños a jugar con la pelota porque no hay un cartel que lo prohíba», decían los padres.

Los comerciantes también se quejan de que no solo reciben pelotazos sus escaparates, sino también a gente que pasa por la zona, a la que se le molesta con tantos pelotazos. Nos cuentan que en una ocasión el balón entró por la puerta de una agencia de viajes que hay situada en la zona y rompió un ordenador. Dicen que el golpeó es constante y potente, porque caballetes que hay dentro de los escaparates caen con los pelotazos que se dan en los pertrechados cristales de las tiendas. «En invierno, aún estamos tranquilos, pero cuando llega el buen tiempo y las tardes se hacen más largas, el problema reaparece.

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El año pasado, dos de los comerciantes presentaron a través del registro municipal una queja en la que pedían una intervención del Concello de Cangas. Quieren que se remodele la zona para que no se pueda practicar el fútbol, que se pongan más bancos. «No queremos tener que enfrentarnos todos los días con las madres, sobre todo cuando en frente hay un parque infantil maravilloso en el que los niños pueden jugar al futbol sin que corran peligro personas y escaparates». Precisamente este miércoles se mantuvo un contacto con la concejala de Obras y primer teniente de alcaldesa, la socialista Sagrario Martínez. Fue una conversación breve porque la edil tenía que acudir a una reunión, pero recogió el problema.