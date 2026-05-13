Arte y concienciación por el mar de Bueu

El Club de Ciencia del IES Johan Carballeira, en Bueu, ha comenzado a “redecorar” los sumideros de algunas zonas del municipio. Una redecoración con coloridos grafitis con el lema “O mar empeza aquí”, una intervención que pretende ser un toque de atención general a la ciudadanía. Entre los gestos y hábitos interiorizados está el de usar la red de alcantarillas como una papelera, sin ser consciente de que todo lo que arrojamos ahí acaba en el mar y se convierte en un nuevo elemento de contaminación del medio marino y de las playas.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Concello de Bueu y este mismo miércoles el alcalde, Félix Juncal; la teniente de alcalde, Isabel Quintás; y la concejala de Cultura e Mocidade, Carmen García, se sumaron a la actividad para colaborar en la realización de estas pintadas en el corazón urbano de la villa: en las inmediaciones de la casa consistorial, Praza Massó y las calles adyacentes, como Johan Carballeira y Pazos Fontenla. Cada uno de esos grafitis con el texto “O mar empeza aquí” se acompaña con el dibujo de alguno de los animales marinos más frecuentes en las rías gallegas: pulpo, centolla, choco, delfines o erizos y estrellas de mar.

En este proyecto participan hasta 15 estudiantes de 1º a 3º de ESO junto a varias docentes, que antes de acabar el segundo trimestre del actual curso lectivo se desplazaron al Concello de Bueu para reunirse con el gobierno local para explicar su finalidad y objetivos. Esta intervención artística y de concienciación ambiental se está realizando en varias fases. Una vez que el Club de Ciencia del IES Johan Carballeira dispuso de las plantillas necesarias comenzó a dejar su huella en las vías más próximas al instituto, como A Pedra y Ramón Bares. No se trata de llenar los sumideros toda la calle con estos grafitis, por lo que decidieron plasmarlos de manera alterna. La actividad no pasó desapercibida entre el vecindario y transeúntes, que animaron al alumnado en su empeño.

La segunda fase es la que se acomete este miércoles y dentro de un par de semanas, si el tiempo lo permite, la previsión es acabar con esta llamada de atención a lo largo del paseo marítimo de Bueu: Pescadoira, la entrada al puerto y Banda do Río.

Gracias a esta iniciativa del Club de Ciencia del IES Johan Carballeira Bueu se suma a un amplio elenco de localidades de toda España y a nivel internacional en las que ya se pueden ver y leer estas llamadas de atención. El instituto se decidió a traer este proyecto al municipio después de colaborar en una limpieza en la playa de Banda do Río dentro del programa “Ciencia ciudadana Marnoba”. La cantidad de residuos recogidos les animó a intentar aportar su granito de arena para frenar esta forma de contaminación tan habitual. En primer lugar realizaron una clasificación con los restos más frecuentes que se pueden hallar en los arenales de Bueu, un listado encabezado por plásticos de un solo uso, toallitas y productos higiénicos, microplásticos y, en un lugar más que destacado, las colillas de tabaco. «Cálculase que en España tíranse ao chan 70 millóns de cabichas... nun só día! Unha barbaridade!», le trasladaron al Concello de Bueu. Y el siguiente paso es la actual llamada de atención, donde arte y concienciación se unen para recordarnos que el mar empieza debajo de nuestros pies aunque no siempre lo veamos.