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Arte efímero

Una alfombra de Bueu para la Virgen de Fátima

La alfombra elaborada por Ataúlfo Cortizo Rivas, de la Asociación Cunchas e Flores de Bueu.

La alfombra elaborada por Ataúlfo Cortizo Rivas, de la Asociación Cunchas e Flores de Bueu. / L.D.

David García

Bueu

Esta semana se celebra la festividad de la Virgen de Fátima y uno de los lugares señalados en esta fecha es el Santuario de las Apariciones, en pleno casco histórico de la ciudad de Pontevedra. Allí se puede visitar una alfombra de arte efímero elaborada por Ataúlfo Cortizo Rivas, integrante de la Asociación Cunchas e Flores de Bueu.

El tapiz está confeccionado con concha triturada y marmolina y está expuesto al público en el patio del santuario. El diseño del alfombrista de Bueu es un homenaje a la monja sor Lucía dos Santos, una de las tres videntes de la Virgen de Fátima. Dos de esas visiones las tuvo en este santuario de Pontevedra, el 10 de diciembre de 1925 y el 15 de febrero de 1926, de la que se cumplen 100 años.

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