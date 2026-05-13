Arte efímero
Una alfombra de Bueu para la Virgen de Fátima
Esta semana se celebra la festividad de la Virgen de Fátima y uno de los lugares señalados en esta fecha es el Santuario de las Apariciones, en pleno casco histórico de la ciudad de Pontevedra. Allí se puede visitar una alfombra de arte efímero elaborada por Ataúlfo Cortizo Rivas, integrante de la Asociación Cunchas e Flores de Bueu.
El tapiz está confeccionado con concha triturada y marmolina y está expuesto al público en el patio del santuario. El diseño del alfombrista de Bueu es un homenaje a la monja sor Lucía dos Santos, una de las tres videntes de la Virgen de Fátima. Dos de esas visiones las tuvo en este santuario de Pontevedra, el 10 de diciembre de 1925 y el 15 de febrero de 1926, de la que se cumplen 100 años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
- Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
- Localizan en una casa okupa de Vigo a la mujer que iba en el coche en el que se produjo el supuesto rapto del hombre que apareció con una paliza en Meira
- Un tubo con 'ruido' de la naturaleza recorre las calles de Cangas
- Seprona denuncia por maltrato animal a una mujer de Cangas que tenía en su casa más de 20 gatos, muchos guardados en un zulo
- Aparece en el colegio de Espiñeira un ordenador con un video donde se podía ver el Corán y escuchar una música supuestamente islámica
- Una luminaria de una farola de la rotonda del Gordo, en Cangas, cae sobre un motorista y lo manda al hospital