Descartan el secuestro en el caso del vigués arrojado por un talud en Meira

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado descartan la hipótesis de un secuestro en el caso del vecino de Vigo que apareció a primera hora de la tarde del domingo en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira (Moaña) tras haber recibido una paliza y con la cara ensangrentada. La investigación está abierta por la Policía Nacional de Vigo y la Guardia Civil y la principal línea apunta a un posible ajuste de cuentas por un supuesto robo.

Desde el instituto armado señalan que todo apunta a que el herido conocía a los que se lo llevaron en coche desde Vigo y subió al vehículo por su propia voluntad, lo que descartaría de plano que se tratase de un secuestro. De momento no ha trascendido si se han producido detenciones tras localizar, ya el lunes, el coche utilizado, un Ford de color gris.

El herido, M.G.R. de 36 años y residente habitual en albergues, había denunciado ante las fuerzas de seguridad que se lo llevaron en la Praza América de Vigo, junto a una mujer, y tras darle una paliza lo arrojaron por un terraplén junto a la Autovía do Morrazo. Todo se habría producido en un lapso de tiempo de media hora y fruto de los daños M.G.R. tuvo que ser ingresado en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La mujer fue localizada en una casa okupa en la zona de Bouzas (Vigo).

La víctima de la presunta paliza fue localizada por los ocupantes de un coche que entraba al enlace de Meira desde la propia Autovía do Morrazo. Pasadas las 15.00 horas dieron aviso de que un hombre bajaba herido y con mucha sangre por una pista del monte. Tras el aviso las fuerzas del orden acudieron a la zona y con técnicos de una ambulancia del 061 le atendieron directamente en la cuneta antes de su traslado.