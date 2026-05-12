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Educación

A Paralaia y Monte Carrasco, en los II Premios José Hermida de radio escolar

La UNED de Pontevedra acogió la gala de entrega de los II Premios José Hermida de Radio Escolar, un concurso con un tercer premio para A Paralaia y un reconocimiento como finalista para el Monte Carrasco.

El alumnado del IES A Paralaia, junto a su profesor Luis Velasco, con su tercer premio

El alumnado del IES A Paralaia, junto a su profesor Luis Velasco, con su tercer premio / IES A Paralaia

David García

Bueu

El auditorio de la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia (UNED) en Pontevedra acogió la gala de la segunda edición de los Premios José Hermida de Radio Escolar, que impulsa la Cadena Ser. Un evento en el que los centros educativos de O Morrazo lograron un tercer premio con un pódcast del IES A Paralaia, mientras que el IES Monte Carrasco consiguió ser uno de los finalistas.

Este año participaron un total de 107 centros educativos de toda la provincia, que presentaron 117 pódcasts sobre temas de lo más diverso y que son un ejemplo del potencial educativo de la radio.

El IES A Paralaia de Moaña estrena este curso su radio escolar, un proyecto impulsado por el profesor Luis Velasco. Un estreno que no pudo ser mejor gracias al tercer premio dentro de la categoría para alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP).

El alumnado del IES Monte Carrasco consu profesor, José Pumar, y la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido.

El alumnado del IES Monte Carrasco consu profesor, José Pumar, y la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. / IES Monte Carrasco

El programa presentado por el instituto moañés se titulaba «A soidade» y desde el jurado destacaron el enfoque, con una elaborada producción con base periodística y quye recrea la realidad y dramatiza un mensaje para la reflexión. Para ello, los jóvenes emplearon recursos tradicionales junto a otros más tecnológicos y actuales.

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En la misma categoría participaba el IES Monte Carrasco de Cangas con un pódcast titulado «ETS. Unha perspectiva adolescente», que fue finalista. Se trata de un trabajo alrededor de las enfermedades de transmisión sexual, en el que se aboga por romper los tabúes que las rodean y con una llamada de atención a las autoridades públicas para reforzar en los centros educativos la educación sexual como mejor manera de combatir este problema.

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