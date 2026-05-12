Movilidad
Moaña licita, por 253.000 euros, la mejora del vial entre Carballido y A Costa
El Concello de Moaña publicó en la Plataforma de Contratos la apertura del proceso de licitación para la mejora del vial entre Carballido y A Costa, en Domaio. Sale a concurso público por un importe cercano a 253.000 euros incluyendo el IVA y las empresas interesadas tienen hasta el 1 de junio para presentar las ofertas. El plazo de ejecución de los trabajos será de tres meses.
Se trata de una actuación de calado planteada desde la primavera de 2025, cuya tramitación se retrasó por la necesidad de obtener informes sectoriales de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Augas de Galicia y la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI).
La actuación se financiará en gran parte con el Plan +Provincia 2025. En la práctica supondrá una segunda fase de mejora del vial que conecta la parte baja de Domaio con San Lourenzo. En 2025 ya concluyeron los trabajos entre la salida de la autovía y el núcleo de casas.
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