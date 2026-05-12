Moaña y Cangas siguen por debajo de la media gallega de donaciones de sangre

El balance de donaciones de sangre de 2025 no deja en buen lugar a los municipios de Cangas y de Moaña, que arrojan una media por debajo de la gallega, establecida en 39 donaciones por cada 1.000 habitantes y solo Bueu la supera, con una tasa de 45,65. Cangas registra una tasa de 34,23 y Moaña, de 30,13, según los datos aportados por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la presentación del balance con la directora de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (Ados), María López.

El municipio de Cangas cerró el año 2025 con un total de 914 donaciones, lo que arroja esa tasa de 34, 23 teniendo en cuenta su población de 26.698 habitantes. Moaña, con 19.316 habitantes, contabilizó 582 donaciones de sangre, por lo que su tasa está en 30,13 y Bueu logró 540 lo que le convierte en el municipio de O Morrazo con la mejor tasa al partir de una población de solo 11.829 habitantes. La tasa de Bueu es mejor incluso que la de Marín, con 45,55. Este municipio realizó 1.092 donaciones para una población de 23.976 habiatntes.

Un año más, el Concello de Padrón fue el más solidario, con el mayor índice de Galicia y una tasa de 92 donaciones por cada 1.000 habitantes en 2025. En la provincia de Lugo revalidó su liderazgo el Concello de Meira, con una tasa de 81/1.000 y en la provincia de Ourense repite Trives, con una de 58/1.000. Se incorpora Salceda de Caselas como el concello con mayor participación de la provincia de Pontevedra.

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En la comarca de Paradanta, solo A Caniza supera la tasa media gallega con un 56,31. Fueron 282 donaciones en una población de 5.007 vecinos. Arbo tiene una tasa de 32,32 (85 donaciones) y Covelo, de 12,17 (30 donaciones). En la comarca de O Salnés todos los municipios superan la media gallega: A Illa llega al 72,93. (351 donaciones en un municipio de 4.813 habitantes), Cambados llega a 57,20 (793 donaciones); O Grove al 58,56 (637), Ribadumia al 44,09 (228); Meis al 40,15 (188); Sanxenxo al 45,30 (815), Meaño, 50,62 (265); Vilanova a 40,95 (417) y Vilagarcía con 1.523 donaciones se sitúa con una tasa de 40,11. La comarca de Pontevedra tiene unas tasas muy bajas en Campo Lameiro , de 9,64 por solo 16 donaciones; Poio mucho peor, con una tasa de 6,71 por 117 donaciones de sus 17.426 vecinos y A Lama, del 7,34 con solo 18 donaciones. Pontevedra capital se sitúa con 53,17 (4.431 donaciones en un municipio de 83.338 habitantes). Vilaboa se situa con una tasa de 52,05. Fueron 305 donaciones de sus 5.860 vecinos. La tasa en Vigo no llega a la media gallega. Fue del 38,41 con 11.358 donaciones.