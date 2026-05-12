La mejora de la plaza de abastos implica cambiar sus puestos de cemento

El gobierno de Moaña ha puesto en marcha un trabajo de diagnóstico y estudio de mercado de la plaza de abastos para lograr la concesión del sello de excelencia que solo tienen cuatro mercados en Galicia (Tomiño, Vilagarcía, Pontedeume y Carballo) y que otorga la Xunta de Galicia. Supone que podrá acceder a ayudas económicas que pueden llegar hasta los 200.000 euros al año durante un período de dos para obras o actividades de promoción. El estudio ha sido encargado a la empresa Crea e Innova, con sede en Boiro, que ya ha realizado estudios de este tipo en las plazas de Padrón, Ribeira, Rianxo y Puebla do Caramiñal y en estos momentos, junto a Moaña, también elabora el trabajo para la de Betanzos.

El trabajo se hace con una subvención de 10.850 euros. Integrada por seis profesionales, entre los que figuran un arquitecto, una farmacéutica, un geógrafo y dos economistas, empezarán esta semana con el trabajo de campo, después de haber realizado ya una memoria sobre la situación de la plaza, en donde ya han apreciado la necesidad de redimensionar puestos y sustituir las mesas centrales de pescado, que son de cemento, por otras de acero con cámara frigorífica debajo y abrir más los puestos laterales, que tienen unos carteles de gran tamaño, pero están algo escondidos en el espacio. Quedan tres meses por delante para analizar bien las necesidades de esta plaza que parte de un edificio que está en buen estado, con un alto de la plaza acondicionado como espacio cultural. En la memoria consta con un total de 22 puestos y un 81% de ocupación. Se analizará la iluminación porque se están desechando las plazas que parecen quirófanos, no es necesario y se puede jugar con una luz más cálida para las carnes y más fría para los puestos de pescado. De todas formas, el edificio cuenta con tres entradas que garantizan la visibilidad de todos los puestos y una positiva iluminación natural. La plaza sí que carece de aseos y vestuarios propios para los placeros y placeras.

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Para este trabajo de diagnóstico se realizarán encuestas con los vendedores para recoger sus propuestas y se analizará por donde puede crecer y su importancia económica para el comercio local.