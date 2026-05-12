Uno de cada cuatro delitos en Cangas ya se comete a través de Internet

Los delitos perpetrados a través de Internet ya suponen un 25 por ciento de los registrados en el municipio de Cangas. Esta es una de las principales conclusiones que arroja el balance presentado esta mañana en la reunión de la Xunta Local de Seguridade, que estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y que contó asimismo con la presencia de la alcaldesa y de la teniente de alcalde de Cangas, Araceli Gestido y Sagrario Martínez, respectivamente, además de mandos de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad.

El dato estadístico de Cangas refleja únicamente una tendencia global que está siendo combatida por la Guardia Civil a través de diferentes medios, tal y como se explicó en el encuentro. Además de las investigaciones se apuesta por la prevención a través del Plan Director para a Convivencia nos Centros Educativos (dirigido a la comunidad escolar, principalmente al alumnado) y con el Plan Maior (que se focaliza en las personas de más edad). El año pasado se desarrollaron 19 actividades del primero de ellos con la participación de 814 estudiantes, 54 profesores y 33 padres, mientras que para el segundo hubo seis experiencias con 120 participantes.

Losada destacó que la criminalidad en Cangas lleva tres años de continuos descensos, una dinámica que se extiende también a los cuatro primeros meses de este año, en el que se registraron un total de 258 delitos por los 322 del mismo periodo de 2025, lo que supone un 20 por ciento menos. El concello ha pasado de los 1.063 delitos registrados en 2023 a los 948 de un año más tarde y a los 942 con los que cerró 2025. «Tres años de descenso continuo, lo que es una evolución más que positiva», señaló el subdelegado del Gobierno. Esta evolución de las cifras le anima a asegurar que Cangas «es un concello seguro».

La jefa de la Unidade de Prevención da Violencia de la Subdelegación del Gobierno, María José Rodríguez, tomó la palabra para informar de que en Cangas hay 54 casos activos dentro del sistema integral de protección Viogén. De ellos dos están catalogados como de riesgo alto, 11 son de riesgo medio y los 41 restantes de riesgo bajo. Asimismo hay 17 órdenes judiciales de protección y, como dato positivo, apunta a que 11 de estas víctimas disponen de un número de teléfono Atempro, dispositivo que se les entrega para ayudar a su autoprotección. En este sentido, valoró el trabajo del Centro de Información á Muller (CIM) de Cangas, encargado de gestionar la entrega de estos terminales. Rodríguez también felicitó al concello cangués por haberse incorporado al sistema Viogén en un convenio que entró en funcionamiento el pasado mes de febrero. Gracias a él la protección de las mujeres víctimas de violencia machista se distribuye con 49 bajo el amparo de la Guardia Civil y 5 bajo el de la Policía Local de Cangas.

En cuanto al Partido Judicial de Cangas, que comprende además de este municipio los de Moaña y Vilaboa, se registraron 175 denuncias por violencia de género, lo que supone un fuerte incremento con respecto al año anterior, cuando se produjeron 129. María José Rodríguez subrayó la importancia de la cifra, toda vez que «cuantas más mujeres den el paso de denunciar, mejor, ya que esto supone que el fenómeno deja de estar enterrado y sale a la luz».

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Finalmente, la Xunta Local de Seguridade valoró «la mejoría producida durante el año pasado en el control de tráfico y estacionamientos irregulares en los viales de las playas», a la vez que apostó por seguir estrechando la colaboración entre los diferentes cuerpos policiales tanto este verano como los próximos, «con el objetivo de optimizar el servicio público».