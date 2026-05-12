O Rompeolas
Un cruceiro rodeado de escombro
Los escombros rodean la plaza del Cruceiro de Síngulis. Los vecinos están más que molestos con esta imagen que se ofrece de un entorno que debería ser referente en el casco vello de Cangas, que se recupera muy lentamente. Aunque es cierto que se trabajó en él, en las reformas de sus casas y de sus calles.
Las pruebas de las limpiadoras de espacios públicos
Hubo ayer, en Cangas, pruebas para entrar como personal de limpieza de espacios públicos en el Concello de Cangas y, además, elaborar una lista. Más de 160 personas se presentaron a esta oposición. Habrá que esperar que en esta ocasión no surjan preguntas de test tan enrevesadas con las que hubo en aquella otra, famosa ya, por proponer soluciones políticamente poco correctas. De momento, no hubo queja. Ahora que lo pienso, es difícil realizar un temario para este tipo de profesiones.
El BIC de O Facho y sus ocultas virtudes
Ahora, con esto del pretender que se declare BIC al cruceiro de O Hío nos olvidamos de O Facho, que tiene esa medalla puesta, no sin que los vecinos de Donón mostraron sus reticencias al nombramiento. Tampoco sabemos de qué valió a O Facho adquirir esa condición de BIC, porque, lo cierto, es que no hay mucho mantenimiento de la zona por parte de la comunidad autónoma y tampoco se fue a más en las prospecciones arqueológicas ni nada se sabe de ese aula de interpretación.
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