Charla hoy en Cangas sobre fibromialgia
La Asociación de fibromialgia do Morrazo (Afimo) ofrece hoy martes una charla en el Concello de Cangas, dentro de la III edición «Falando da saúde». Prevista para las 18.30 horas versará sobre «Los cuidados en la fibromialgia». Será impartida por Raquel Broullón, enfermera de la unidad del dolor crónico del Hospital Povisa. habrá interpretación con len gua de signos con Xoga.
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