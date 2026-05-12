Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pasajero español con HantavirusMuere Patrón LanchaEstaciones de tren en VigoPlanta de MG en GaliciaPasado Castrexo CíesSecuestro ViguésCondena Sergas Mala Praxis
instagramlinkedin

Charla hoy en Cangas sobre fibromialgia

Una actividad de la Asociación de personas afectadas de firbromialgia do Morrazo

Una actividad de la Asociación de personas afectadas de firbromialgia do Morrazo / Fdv

Cristina González

La Asociación de fibromialgia do Morrazo (Afimo) ofrece hoy martes una charla en el Concello de Cangas, dentro de la III edición «Falando da saúde». Prevista para las 18.30 horas versará sobre «Los cuidados en la fibromialgia». Será impartida por Raquel Broullón, enfermera de la unidad del dolor crónico del Hospital Povisa. habrá interpretación con len gua de signos con Xoga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents