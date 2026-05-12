La alcaldesa descarta ya un pleno extraordinario para las 300 viviendas

Ya es firme. No habrá pleno extraordinario este mes para aprobar el inicio del trámite de PIA Saiñas, para la construcción de 300 viviendas. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) requería un acuerdo antes del día 15 de mayo, fecha que coincide con un gran encuentro que prepara la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, con los alcaldes de Galicia en Santiago de Compostela. Esa coincidencia fue la que retrasó principalmente un pleno extraordinario que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, estaba dispuesta a convocar. También influyó, claro está, la postura de la portavoz socialista Sagrario Martínez, que ralentizó la convocatoria al conocer la postura de dueños de fincas donde se quieren construir las viviendas que se niegan a vender. Además, se quejan de la falta de información, de que nadie de la Xunta de Galicia se había puesto en contacto con ellos para comunicarles lo que pretendían hacer. Esta negativa a vender, si persiste en el tiempo, obligará al IGVS a recurrir a la expropiación forzosa., lo que puede acabar en el Tribunal del Justiprecio.

El gobierno tripartito, además, considera que el IGVS no justificó lo suficiente la necesidad de convocar un pleno extraordinario, ni la urgencia del acuerdo.

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También se discute la razón porque en los PIAs es necesario un acuerdo plenario, cuando es algo que depende exclusivamente de la Xunta de Galicia.