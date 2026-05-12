Agrelo recupera la figura de su playa... y sigue a la espera del proyecto del paseo

Los trabajos de emergencia en la playa de Agrelo, en Bueu, para recuperar su perfil y asegurar el paseo avanzan a buen ritmo y se prevé que culminen a lo largo de la jornada de este miércoles. Lás máquinas llegaron a finales de la semana pasada, después de acometer una intervención parecida en Praia América (Nigrán) y en cuanto acaben en Bueu se dirigirán a Major y Areas, en Sanxenxo.

Las excavadoras y el volquete que se desplazaron hasta Agrelo están trasvasando grandes cantidades de arena desde la orilla hasta la parte alta. Una maniobra con la que se está volviendo a cubrir una amplia franja de playa que fue «vaciada» por el desvío del cauce fluvial que desemboca entre Agrelo y Portomaior. Antes de esos grandes movimientos las máquinas reabrieron ese cauce natural, que está sepultado por la enorme cantidad de arena que arrastraron los temporales y las mareas durante los meses de invierno. Ahora el río vuelve a discurrir prácticamente recto hacia el mar.

El carácter de emergencia viene dado por la situación de riesgo en la que quedó el tramo de paseo que comprende desde esta desembocadura y el cauce que discurre a la altura del antiguo matadero, reconvertido desde hace años en Centro de Interpretación do Litoral. El río abrió una especie de canal en paralelo al paseo, buscando una salida hacia el mar, y en ese camino afectó a la estabilidad del talud que sostiene esa senda peatonal.

La reparación de la playa de Agrelo, en Bueu / Santos Álvarez

Este año los trabajos los está ejecutando el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través de Costas del Estado. Sin embargo, de momento no hay avances con el proyecto para la reforma de todo este frente litoral. El documento que está sobre la mesa es el elaborado en el año 2010 y desde el ministerio se trasladó al Concello de Bueu su interés en recuperarlo. Pero para ello es necesario proceder a una revisión y actualización del mismo, un trabajo que aún está pendiente de licitar.

El coste estimado inicialmente era de 3 millones de euros, de los que alrededor de un 1 millón de euros eran para la expropiación de los terrenos necesarios. El ministerio plantea que sea el propio ayuntamiento quien se encargue de las gestiones con los propietarios afectados y de hacer frente al pago de las expropiaciones. Una petición a la que el gobierno local no se opuso, pero con garantías de que la obra esta vez sí se ejecutará. Una exigencia que se explica por el hecho de que la reforma del frente litoral de Agrelo-Portomaior es un tema recurrente desde hace más de 25 años.