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O ROMPEOLAS

Punk y mucho rock en Trooper

Actuaciones en Trooper.

Actuaciones en Trooper. / FdV

Como nos cuenta Manuel Méndez en su crónica, la del sábado fue una noche de monstruos, en la que el punk y el rock fueron los protagonistas. Alrededor de 30 personas gozaron de una velada divertidísima, muy intensa y llena de buena música en vivo.

El PP activo en redes y Cangas sin cobertura

El PP de Cangas está muy activo en redes sociales. No para de hacer vídeos y sumarse a actos y a logros a través de ellos. Para sorpresa de todos, el PP descubrió que muchas zonas de Cangas están sin cobertura. Pero se fue lejos para demostrarlo y culpar al Gobierno de Pedro Sánchez de semejante fechoría. No hacía falta ir demasiado lejos. En la calle Noria y su entorno hace años que no hay ni una línea de cobertura de móviles. El Concello autorizó una antena para ello, vimos cómo se subió, pero nunca más se supo. Uno de los muchos misterios que tiene la telefonía móvil.

Los golpes de la Mancomunidad los recibe Cangas

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Leticia Santos, alcaldesa de Moaña, lleva la presidencia de la Mancomunidad de Municipios de Morrazo muy con claroscuros. Lo cierto es que en Moaña las críticas que se lanzan desde la oposición no se perciben, por alguna razón siempre es Cangas la que se lleva el primero y también el último golpe. Ni que fuera suyo este entre supramunicipal.

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