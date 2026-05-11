Profesores de O Morrazo temen que no se vaya a cumplir el aumento de personal con la reducción de horas lectivas de 20 a 18 semanales

Responsables de los centros de Educación Secundaria de la comarca salieron de la reunión de hoy con la Consellería de Educación, en donde se explicaron los avances en materia educativa para el próximo curso, con preocupación, sobre todo en lo relativo a la aplicación de la reducción de las horas lectivas del profesorado (de clase) de 20 a 18 semanales. En la reunión explicaron que esta reducción será con carácter general y en la misma se "aceptó" que esto supondrá más personal en los centros, pero que "se estudiará en cada caso concreto".

Desde O Morrazo trasladaron en la reunión la experiencia del año pasado que en Educación Primaria "no se aumentó el profesorado, por lo que supuso un recorte de personal de apoyo, desdobles y otras medidas de atención a la diversidad". Reprochan que en la reunión no se aludiera tampoco a los departamentos de Orientación o personal de Pedagogía terapéutica "que son tan necesarios en los centros".

"Si no hay una apuesta clara por aumentar el profesorado, la reducción de horas lectivas "va a significar menos desdobles, menos apoyos y menor atención a la diversidad. Quedará para julio comprobar si hay intención o no de cumplir con esto".

La reunión se realizó en A Coruña, para los responsables de centros de Secundaria en esta provincia; y en la delegación territorial de Pontevedra para los centros de esta provincia, dando continuidad así a las celebradas la semana pasada con los directores de Ourense y de Lugo. También se produce tras una semana en la que las comunidades educativas volvieron a salir a la calle con 25 concentraciones simultáneas realizadas en toda Galicia, convocadas de forma conjunta por sindicatos de profesores, Asembleas abertas y familias, para defender la enseñanza pública.

La reducción de horas lectivas sólo afectará a las horas de clase de los profesores, ya que su jornada se mantendrá en las 37,5 semanales, pero ganarán dos para otros tipos de labores en el centro, como las burocráticas, tutoriales o guardias.

Desde la consellería explican que en la reunión dieron cuenta de la futura Lei de educación dixital de Galicia, cuyo anteproyecto se encuentra en su fase final de exposición pública, para remisión al Parlamento. Este marco normativo regulará los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa -administraciones públicas, centros docentes, alumnos y familias- ante los nuevos retos de la transformación social y se reforzará la protección del alumnado frente a los usos indebidos de la tecnología. Los alumnos tendrán una cuenta educativa propia pafra que no usen la suya privada y no se podrán usar móviles, ni para uso pedagógico hasta 3º de ESO.

También se explicó que "la hoja de ruta abarca mejoras en los ratios de estudiantes por aula en la ESO y Bachillerato, en la atención al alumnado que más lo precise y en la configuración del horario del profesorado y de sus funciones".

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Respecto a la norma que introducen, a las direcciones "nos parece que se daba una reducción general en el peso asignado a las funciones no lectivas y de coordinación, como por ejemplo, jefaturas de departamento de 3 a 1 hora lectiva, coordinación de lengua gallega de 3 a 1 hora lectia, bibliotreca máximo 1 hora lectiva (ahora puede haber las que se considere en los centros) y las tutorías de Bachillerato y ESO pasan a tener una hora lectiva por esta funcion, lo que está bien, pero las de ciclos formativos pasan de 3 a 1 hora".