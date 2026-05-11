Cultura
O Hío homenajea al gaiteiro Anxo Gago y al maestro Luis Pérez
La lluvia molestó en el acto, en el que participaron hasta ocho agrupaciones
Juan Calvo
La lluvia, siempre caprichosa en este mes de mayo, impidió que el homenaje al fallecido gaiteiro, Anxo Gago-Lito, se celebrara con el lucimiento que requería. Los asistentes estaban pendientes de la organización para quedarse en el atrio de O Hío o entrar en la rectoral. Hubo un amago de entrar, aunque, al final, las gaitas se escucharon en el atrio de O Hío. Allí se homenajeó, con más maña que fuerza, a uno de los grandes gaiteiros de O Hío, maestro, como señala la organización, de muchos de los que ayer estaban tocando en el atrio. El sonido de la gaita trató de alejar esa impertinente lluvia que amenazó durante toda la tarde.
La gaita sonó bien en este espacio al aire libre, que guarda el recuerdo de la música de Anxo Gago. En el acto de homenaje participaron también doce agrupaciones, destacando la presencia de Queixumes, de la que Lito Pérez González formó parte. Sí, porque ayer también se homenajeaba a la este profesor del CEIP de O Hío, que formó parte activa de la creación de la Banda de Gaita, que más adelante pasaría a dirigir Lito, o gaiteiro de Pinténs. También se pudieron escuchar un grupo de pandereteiras, cuyo buen hacer quedaba impregnado en la buena acústica de las viejas piedras del atrio de O Hío.
Sí que es cierto que la lluvia retrajo a muchas personas de acercarse al atrio de O Hío. Pero los que acudieron lo pusieron todo para homenajear tanto a Anxo Gago-Lito, como a Luis Pérez González.
El acto estuvo organizado por Compañeiros de Murga Máis ou Menos, que fueron alumnos de Anxo Gago.
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