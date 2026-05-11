Localizan en una casa "okupa" de Vigo a la mujer que iba en el coche en el que se produjo el supuesto rapto del hombre que apareció con una paliza en Meira

La Policía Nacional de Vigo mantiene abierta la investigación por el supuesto rapto que denunció un vecino de esta ciudad, M.G.R.,de 36 años habitual residente en albergues, que apareció a primera hora de la tarde del domingo con una paliza y la cara muy ensangrentada en el enlace de Meira, junto a la Autovía do Morrazo. La víctima denunció en las fuerzas del orden que le habían secuestrado el mismo domingo, poco antes, metiéndole en un coche junto a una mujer, conocida suya, en la Praza de América de Vigo y que tras darle una paliza le arrojaron por un terraplén junto a la Autovía do Morrazo, pero nada sabía de la mujer que siguió en el coche del rapto. También había señalado que todo tendría que ver con un robo por parte de ella del que él dijo que no tenía nada que ver.

Fuentes consultadas apuntan a que la mujer habría aparecido en una casa "okupa" de la zona de Bouzas en Vigo y que la investigación se centra en confirmar si realmente hubo detención ilegal como denuncia la víctima que presentaba importantes golpes en la cara y fue ingresado el domingo en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La principal línea de investigación se centra en un posible ajuste de cuentas.

Por otra parte, está localizado el coche del supuesto rastro, un Ford de color gris, por lo que todo apunta que podría haber detenciones, aunque nada ha trascendido.

Sobre el hecho de que lo hubieran arrojado a un terraplén en Meira, fuentes consultadas aseguran que la elección del lugar podría haber sido fortuita, sin necesidad de vincular a los autores con esta comarca de O Morrazo.

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Fueron los ocupantes de un vehículo que se incorporaba desde la Autovía al enlace de Meira los que encontraron, pasadas las 15:00 horas, al hombre que bajaba malherido y sangrando mucho por la cara por la pista de monte, en donde están los pasos canadienses, hacia el enlace. De inmediato dieron al alerta a las fuerzas del orden que atendieron al hombre en la cuneta y fue evacuado en ambulancia.