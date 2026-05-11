Investigan el «secuestro» de un vigués que apareció en la autovía con una paliza

Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local han abierto una investigación en relación con la aparición de un hombre este pasado domingo todo ensangrentado, en el vial del enlace de la Autovía do Morrazo en Meira, en Moaña, que denunció que había sido secuestrado en Vigo y arrojado por un terraplén en el monte de esta parroquia. La víctima, M.G.R, de 34 años y supuestamente sin techo en Vigo que reside en albergues, fue hallado pasadas las 15:00 horas de ayer por los ocupantes de un vehículo que circulaba por la autovía y se incorporaron al enlace de Meira. En este punto vieron al hombre que bajaba aturdido y con sangre por la pista del monte hacia el enlace de la autovía y ya enseguida dieron aviso a las fuerzas del orden. La primera en llegar fue la patrulla de la Policía Local que se encontró al hombre ensangrentado ya en la cuneta del vial. Tenía mucha sangre en la cara.

Patrulla de la Policía Local de Moaña en donde apareció el hombre ensangrentado. | FDV

Hasta el lugar se desplazaron también la Guardia Civil y una ambulancia que trasladó a la víctima a un centro médico, aunque, según las fuentes consultadas está fuera de peligro. El hombre aseguró a las fuerzas del orden que había sido secuestrado una media hora antes en la Praza de América de la ciudad olívica por unas personas —supuestamente tres— a bordo de un coche y que en el mismo vehículo iba otra chica que siguió después de que a él lo arrojaran por un terraplén en esta zona de Meira, pero que no sabía que ocurrió con ella.

Añadió que tras tirarle por el terraplén bajó caminando malamente hasta el enlace de la Autovía do Morrazo. Sobre el motivo, trasladó que tendría que ver con un robo que habría hecho la chica con el que él no tenía nada que ver. El hombre podría tener problemas de adicción.

En Vigo también fue detenido en la jornada de ayer el hombre de la conocida pareja okupa de Moaña, pero su caso no tiene vinculación con este otro, tal y como señala la Policía Local que en relación al presunto secuestrado dio la alerta a sus compañeros de la comisaría viguesa como también la Guardia Civil a la Policía Nacional de Vigo.

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A media tarde, la Guardia Civil poco podía confirmar más que se había abierto una investigación de los hechos en coordinación con Policía Nacional. Sobre la descripción del coche, la víctima únicamente manifestó, según se ha podido saber, que era un vehículo gris.