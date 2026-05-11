El gobierno de Cangas descuelga y retira el cuadro con la imagen del alcalde franquista Boán Callejas

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido; y el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, del BNG, se encargaron en la mañana de este lunes de descolgar el cuadro con el rostro de los alcaldes del Concello desde 1910 que estaba en el vestíbulo de la casa consistorial y en el que figura la fotografía del regidor franquista Óscar Boán Callejas, que dirigió el Concello entre 1936 y 1937. La decisión se toma después de haber salido a la luz pública la historia de represión de Boán Callejas que como teniente coronel presidió en Valencia consejos de guerra en el franquismo, como el que acabó en 1941 con la vida del que fue rector de la Universidad valenciana Peset Aleixandre, y del que se ha sabido que fue «verdugo» también de otras 50 víctimas, así como que sigue abierta una querella contra él en el Juzgado de Paterna.

Futuro del cuadro

El cuadro permanecerá guardado hasta que el gobierno local decida qué hacer. Se barajan dos hipótesis: una que el cuadro se ponga de nuevo en su sitio pero sin los alcaldesa de la dictadura, haciendo un anexo al mismo en el que se explique la razón; y otra, retirar todo el cuadro para el archivo municipal.