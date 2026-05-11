Ocio
Una Feria Ecoartesá al resguardo en el alto de la plaza de abastos
La lluvia obligó a trasladar la Feria Ecoartesá de primavera al alto de la plaza de abastos de Moaña, en donde los vecinos pudieron disfrutar con diferentes puestos de artesanía, los niños de obradoiros de maios y ollas de barro, y hubo degustación de quesos y música.
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