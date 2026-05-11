El Concello sanea el cementerio de Darbo y pasa la factura a la propiedad

Fue a principios del mes de marzo cuando el Concello de Cangas ordenó al promotor del cementerio de Darbo limpiar los espacios comunes, donde la hierba crecía de manera exagerada, sin que nadie fuese capaz de ponerle freno y en medio de un ambiente enrarecido ante el deseo de los vecinos que compraron nichos de convertir en camposanto en municipal. Hubo muchas idas y venidas, muchas conversaciones con los herederos del promotor que en su día construyó el cementerio de Darbo, pero no atendió a razones. Tuvo que ser el Concello de Cangas quien limpió el camposanto en un acto de solidaridad con los vecinos de Darbo, que veían que les estaba siendo imposible acudir a atender a sus muertos porque las zonas comunes estaban llenas de maleza, lo que hacía difícil el paso de personas y todavía más a aquellas que tienen que utilizar una silla de ruedas. El cementerio fue construido en la década de los noventa y 30 años después su situación sigue siendo irregular.

Las negociaciones entre las partes no prosperaron. Aún con todo, el concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antón Iglesias, está esperando una nueva reunión con la propiedad para la gestión del mantenimiento de la parcela donde se encuadra este cementerio privado. Es evidente, que el Concello de Cangas va a pasar la factura de los trabajos a la propiedad, ya que hay que recordar que la Policía Local notificó a los herederos del promotor la orden de limpieza. Lo intentó varias veces, pero las notificaciones no fueron recogidas, hasta que la Policía Local fue a entregársela en mano a la propiedad para que procediera de inmediato al desbroce y limpieza integral de las instalaciones, bajo apercibimiento de sanciones si lo incumple.

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El gobierno municipal había iniciado contactos con los herederos del promotor para que renunciara a su titularidad en faro del Concello, que en principio tuvo buena acogida. Es cierto que los trámites para la municipalización del cementerio privado de Darbo se habían iniciado. La mayoría de los propietarios de los nichos así lo quieren, como demuestra el hecho de que varias decenas de personas ya aportaron al Concello sus datos a través del Rexistro Xeral para elaborar un censo de propietarios y agilizar el procedimiento.