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Un coche queda atravesado tras chocar contra el guardarraíl en el acceso a la AP-9 en Domaio

La lluvia podría ser la causa del accidente en el que el conductor salió ileso del vehículo

Vista del coche accidentado en Domaio

Vista del coche accidentado en Domaio / FdV

Cristina González

Un turismo ha chocado este lunes contra el guardarraíl en el acceso a la autopista AP-9 hacia el puente de Rande desde la entrada de Domaio y Vilaboa, en un accidente registrado sobre las 11.30 horas. La lluvia puede estar detrás del siniestro, en el que el vehículo quedó atravesado en la vía y afectó a la circulación.

Varios conductores alertaron a la central de emergencias del 112 y comunicaron que el conductor se encontraba fuera del coche. En principio, no hay constancia de que estuviese herido, si bien se desplazó una ambulancia hasta el lugar. También acudió al punto del accidente la Guardia Civil de Tráfico.

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