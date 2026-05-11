Bueu celebra las Letras Galegas con 15 días de literatura, cine, música y exposiciones

Bueu celebrará el Día das Letras Galegas con dos semanas de actividades diversas que tendrán su eje central este domingo, con la vigesimoquinta edición de la Romaría das Letras de Sanamedio y el concierto de corales organizado por la Coral Polifónica Marusía. El programa fue presentado hoy en el concello en un acto al que asistió la concejala de Cultura, Carmen García, así como representantes de los colectivos participantes.

La oferta comenzará este viernes con el Ciclo de Cinema Galego desarrollado por el Cineclub Bueu, con la película «Sirat», de Oliver Laxe, como protagonista. Será a las 21 horas en el Centro Social do Mar. Un día después habrá cuentacuentos con Chus Álvarez, a las 12 horas en el astillero de Purro, organizado por la Librería Abrente. A las 17.30 la Asociación Veciñal A Morada celebra su fiesta de las Letras Galegas, con una charla de la ilustradora Chus Rojo, micro abierto con Luis Chapela, y las actuaciones de Os Trobadores de Ermelo, Estévez&Estévez y Cantadela de Meiro.

El domingo tendrá lugar la vigesimoquinta edición de la Romería de Sanamedio, que incluirá la segunda edición del festival de los grupos folclóricos de Bueu. El éxito del pasado año, relata la edil de Cultura, ha provocado que las actuaciones se distribuyan en dos sesiones. En la primera saltarán al ruedo A Quinta Ferreña, Novos Ventos y Os Mulos (12 horas) y en la segunda lo harán Cantadela de Meiro, Os Liboreiros y Retrouso (17 horas). Asimismo, habrá comida en el recinto, micrófono abierto para hablar de Begoña Caamaño, juegos populares y un concierto de Acordeireta.

A las 20 horas la actividad se trasladará al Centro Social con el concierto de corales en el que participará la agrupación local de Marusía junto a las corales polifónica de Tomiño, San Mamede da Portela de Barro y la agrupación de Poio.

La próxima semana, el día 22 a las 21 horas el Ciclo Cinema Galego proyectará «Antes de nós», de Ángeles Huerta, dejando «As liñas descontinuas» de Anxos Fazáns para el viernes 29 a la misma hora, con la presencia de la directora en la presentación del filme.

Bibliotecas y presentaciones literarias

Las bibliotecas serán también uno de los ejes de la programación de las Letras Galegas. Desde mañana martes al lunes 18 acogerán la iniciativa de cita a ciegas con el libro gallego, mediante la cual cada usuario puede llevarse a casa en préstamo un libro gallego sin conocer su título. También contarán con una exposición de Begoña Caamaño y de creación en gallego. Además, el día 25 se celebrará un cuentacuentos con Inma Soto bajo el título de «Sinfonía de contos», a las 18 horas en la biblioteca de Beluso. Y el día 27 Bueu, a la misma hora, acogerá un cuentacuentos ilustrado y musicado, «As letras de Begoña Caamaño».

Noticias relacionadas

A lo largo de lo que queda del mes habrá cuatro presentaciones literarias a cargo de la Librería Miranda, todas ellas con el libro gallego como protagonista. El miércoles 13 comenzará con «Tiña eu razón», de Victoria Pinal, dando paso al miércoles siguiente, el día 20, a «O pazo das marismas» de Alberte Blanco. El día 27 tocará «Futuro imperfecto», de Xulia Alonso. Todas ellas serán a las 19.30 horas en la sala multiusos del Centro Social do Mar. Hay que añadir otra cita el sábado 23, esta a las 12 horas, con la presentación de «Asasinato no muíño do cura», de Arantza Portabales.