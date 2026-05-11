Ara Malikian, uno de los mejores violinistas del mundo, tocará en Cangas en septiembre

El libanés Ara Malikian, considerado uno de los mejores violinistas del mundo, tocará en Cangas, en el Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela. La actuación está programada para el 26 de septiembre, pero las entradas ya se pueden adquirir en ataquilla cangas.

Malikian llegará a Cangas dentro de la gira de su trabajo «Intruso», en el que se explica a sí mismo como una persona que no encajaba en ningún lugar: “En Líbano no me consideraban lo suficientemente «libanés» por ser de origen armenio; los armenios no me consideraban lo suficientemente «armenio» por haber nacido en Líbano; cuando me establecí en Europa no me consideraban «europeo» porque no había nacido allí. Esta experiencia también se reflejó en mi relación con la música. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar donde no terminaba de encajar. Sin embargo, esta condición de «intruso» me brindó la oportunidad de explorar y disfrutar de música y culturas fascinantes, ajenas a mi propia tradición, aportando mi propia voz, mi experiencia multicultural.”

El músico reconoce que “gracias a esta condición de «intruso», descubrí que el mundo entero es mi hogar. Mi hogar está en mi cuerpo y en mi alma, un espacio infinito donde la identidad se transforma y la música se convierte en un lenguaje universal”.

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El violinista, que protagonizó un destacado concierto desde una de las ventanas del Palacio Real de Madrid con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la coronación del Rey Felipe VI, el 19 de junio de 2024, reside en la capital de España desde hace años. Es conocido por su estilo ecléctico que fusiona la música clásica con elementos del folclore armenio, oriental, flamenco, tango y otras tradiciones populares.