Alumnos de Cangas aprenden con el Concello y Cemma a rescatar delfines varados

El Concello de Cangas, a través del servicio de Normalización Lingüística, desarrolla durante este mes de mayo una nueva iniciativa de educación ambiental dirigida al alumnado del último ciclo de Educación Primaria de los centros públicos de la villa. Titulada «Entre ondas e aletas: os cetáceos nas costas do Morrazo», la actividad está impartida por la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) y combina divulgación científica, sensibilización ambiental y promoción d ela lengua gallega. La actividad incluye una parte teóica y una segunda práctica mediante un rescate con un modelo a tamaño real de un delfín.

La propuesta, tal y como señala la concejala de Normalización, Lucía Docampo, nace con la finalidad de acercar al alumnado la riqueza y biodiversidad del medio marino del entorno, fomentando el conocimiento de los cetáceos presentes en las costas de O Morrazo y promoviendo valores de respeto y protección ambiental. Al mismo tiempo refuerza el uso del gallego en contextos educativos no formales, empleando terminología específica vinculada al mar y al patrimonio natural. Las sesiones se desarrollan en jornadas diferentes en distintos puntos del litoral municipal para facilitar la participación de todos los colegios públicos, apostando así también por hábitos saludables y desplazamientos sostenibles. La colaboración con Cemma permitirá acercar al alumnado una experiencia práctica y adaptada a su nivel educativo.