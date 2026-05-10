El PSOE cree «irresponsable» renunciar al suelo de la Sareb

El PSOE de Moaña, a través de su portavoz Mario Rodríguez, y al igual que el Movimiento Sumar de O Morrazo, critica la postura del Concello ante la oferta de cesión gratuita de los terrenos de la Sareb en la urbanización de A Xunqueira A-2. Rodríguez denuncia la «deriva de soberbia, propaganda y fracaso político instalada en el gobierno de mayoría absoluta de Leticia Santos», después de conocer que el Concello estaría dispuesto a renunciar a esta cesión que permitiría construir más de 200 viviendas públicas «mientras prepara un préstamo de casi 8 millones de euros que pagarán durante años todos los vecinos y vecinas de Moaña».

El portavoz del PSOE asegura que «estamos ante una de las decisiones más irresponsables y contradictorias que se recuerdan en el Concello». Recuerda que hace apenas unos meses vieron al diputado del BNG en Madrid, Néstor Rego, y a todo el grupo municipal nacionalista hacerse la foto delante de los terrenos de As Raíñas exigiendo la cesión inmediata de esos suelos al ámbito municipal. «Montaron su habitual campaña de propaganda y victimismo político. Ahora que los terrenos llegan y la Sareb los pone encima de la mesa, ya no les sirven».

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Añade que la alcaldesa intenta justificar este disparate hablando de un supuesto “regalo envenenado” porque urbanizar los terrenos y asumir las cuotas de la Junta de Compensación podría costar entre 300.000 y 400.000 euros: «Pero al mismo tiempo pretende hipotecar Moaña con casi 8 millones de deuda para construir únicamente 10 viviendas y un auditorio que, aun siendo una demanda legítima de los colectivos culturales, está muy lejos de estar a la altura de lo que merece Moaña. Un auditorio de “regional preferente”, exactamente, igual que a gestión política de Santos».