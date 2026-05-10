Moaña rechaza decir "sí bwana" a quedarse sin las urgencias y se manifiesta en Vigo

Los vecinos de Moaña cumplieron este domingo 235 semanas de movilizaciones para reclamar, ante la Casa do Mar, el regreso de las urgencias sanitarias "secuestradas" en Cangas. "Es una retención a la fuerza de un servicio que según la normativa del Sergas, tenía que prestarse en Moaña y no se presta", señaló la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos (BNG), acompañada por el portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña, Gabriel Ferral y con una nutrida representación de vecinos coreando gritos de ¡"Rueda escoita, Moaña está en loita!".

La alcaldesa reprochó a la Xunta que aunque esté obligada a garantizar los derechos y el acceso a la sanidad pública, "en Moaña perjudica a la población y restringe sus derechos" recordando que hay un convenio firmado en la localidad que obliga a que el nuevo centro de salud de Sisalde abra con urgencias. Pese a todo, añadió, "con toda la cara" la Xunta pretende incumplirlo, "y que nos quedemos de brazos cruzados diciendo sí bwana", pero no decimos sí bwana, decimos que queremos urgencias, queremos edificios con todos los servicios y que se cumpla el convenio firmado para la cesión del nuevo centro de salud de Sisalde”.

Por su parte Ferral animó a seguir en las movilizaciones, con la certeza de que no hay cosa "que más le moleste a la Xunta que domingo a domingo Moaña se siga concentrando y manifestándose por los derechos". Anunció que van a continuar hasta que las urgencias vuelvan a Moaña ya aumentar el nivel de movilizaciones si fuese necesario. Por lo de pronto ya tienen convocada una movilización para el miércoles día 20 ante el edificio de la Xunta en Vigo, a la que acudirán a las 11:00 en barco para concentrarse a las 11:30.

Leticia Santos recordó también que dentro de un año se iniciará la campaña de las municipales de 2027 y que alguien jugará a hacer desmemoria: "Habrá quien diga que se usó partidistamente la lucha por la sanidad pública, pero se lo dirán a aquellos y aquellas que no saben lo que es defender los derechos de los vecinos que es a lo que nos comprometemos cuando juramos el cargo en el Concello". Lanzó una propuesta a los compañeros y compañeras de corporación que no son habituales en las concentraciones de la sanidad para que recapaciten, que no lo dejen para dentro de un año "cuando os pidan el voto y que defiendan a los vecinos minuto a minuto, desde la calle y desde la política institucional hasta donde haga falta". Moaña no puede rebajar su nivel de servicio sanitario, insistió la alcaldesa, que recordó cómo consiguieron que no se cerrara el centro de salud por la tarde o el refuerzo de la ambulancia, cuando alegaban que no se cumplían los ratios necesarios para esta nueva ambulancia, que además la pusieron en Moaña y la dotacon dotaron con un servicio que no existía en otra ambulancia de la comarca como es la asistencia de enfermería, que permite traslados sin el médico o la médica del PAC. "Y así, como nos decían que no y al final fue que sí, nos dicen que no a las urgencias, pero nosotros decimos que sí y como somos tenaces vamos a decir que sí y va a ser que sí".

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Ferral aportó datos de lo que calificó "acoso" de la Xunta a la atención primaria, como que en medicina familiar siguen 496 plazas vacantes (94% del total) y en urgencias no hospitalarias, 157 (30% de vacantes sin cubrir), a lo que hay que añadir el anuncio de 138 jubilaciones en 2026 por lo que "hay seguir luchando por la mejora de la atención primaria y el regreso de las urgencias".