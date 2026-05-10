Llega a Vigo la película "La invasión dels barbars" en medio de la polémica por el exalcalde franquista de Cangas Boán Callejas

La película del director Vicent Monsonis "La invasió dels barbars" ("La invasión de los bárbaros") estrenada en 2025 sobre la represión franquista en Valencia, el expolio cultural y la memoria histórica llega a Galicia en donde puede verse hasta el día 14 de mayo en los Multicines de Vigo y de Santiago de Compostela. El film, rodado en valenciano y de perfil independiente, llega a Galciia en medio de la polémica desatada en Cangas tras descubrirse, a través de una investigación de la periodista Isabel Olmos, del diario Levante, del Grupo Prensa Ibérica al que pertenece Faro de Vigo, que quien presidió el consejo de guerra que dio la orden de matar al rector de la Universidad de Valencia, Joan Baptista Peset Aleixandre en el año 41, fue el exalcalde de esta localida de O Morrazo, Óscar Boán Callejas, y que su imagen figura en el cuadro de regidores y regidoras del Concello, colgado en el vestíbulo de la casa consistorial.

No es de extrañar que desde la productora de la película se aluda a esta situación en la que se recuerda que "una democracia no sólo se mide por las elecciones que celebra sino por los símbolos que decide conservar". Recuerdan a Peset Aleixandre "médico, profesor universitario, rector de la Universidad de Valencia, humanista y demócrata, un hombre respetado incluso por muchos de sus adversarios políticos. Pero en 1941 el franquismo lo condenó a muerte. Su delito no fue matar, ni robar, ni empuñar un arma, su delito fue defender la legalidad republicana y representar una España culta, científica y democrática que el Régimen quería borrar.". Y también nombfan a Óscar Boán Callejas "alcalde de Cangas do Morrazo, señalado por la prensa memorialista por su papel dentro de la maquinaria represiva franquista que acabó enviando a Peset a la muerte". Alertan de que más de 80 años después, "el retrato de Boán Callejas sigue colgado en un lugar destacado del ayuntamiento, mientras tanto Peset fue enterrado en Paterna en donde fue fusilado como tantos miles de republicanos. Y cuando asociaciones memorialistas han pedido retirar ese retrato por la Ley de Memoria Histórica, algunos han respondido que hacerlo sería borrar la historia. Pero una cosa es recordar la historia y otra muy distinta es seguir homenajeándola".

La investigación de Isabel Olmos en el diario Levante también apunta a Boán Callejas como "verdugo" de más de medio centenar de víctimas en la represión franquista

Desde el gobierno de Cangas, presidido por el BNG, no han dudado desde el primer momento en que hay que actuar ante el descubrimiento de la historia tan represiva de Boán Callejas, que desconocían, pero quieren hacerlo con todas las medidas legales por ello que están a la espera del informe jurídico que han encargado al letrado municipal. y que en esta próxima semana ya habrá una resolución conforme al respeto que se merece el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

La película, una adaptación cinematográfica de la obra teatral de Chema Cardeña, estrenada en 2020 y cuyo nombre es el de un cuadro que se llevó un coronel en el franquismo para su casa, entrelaza dos líneas temporales separadas por ochenta años. En 1939, una joven conservadora del Museo del Prado es interrogada por un coronel del ejército franquista que desea apropiarse de un cuadro. En el presente, su nieta lucha por localizar las fosas comunes donde podría estar enterrada su abuela. A través de estos relatos paralelos, el filme reflexiona sobre el silencio histórico, la justicia y el deber de recordar.

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La película vuelve al pasado de la guerra y de la represión franquista, pero también es un relato desagarrador del presente, de que la memoria histórica no está cumplida plenamente.