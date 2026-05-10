El Concello de Bueu insta a Portos a reubicar las casetas de venta de billetes a Ons

El Concello de Bueu ha remitido un escrito a Portos de Galicia solicitando la reubicación de las casetas de venta de billetes a la Illa de Ons. El ejecutivo buenense ha mostrado su disconformidad con la decisión adoptada por el ente hace un par de semanas, moviendo los citados elementos de su lugar habitual hasta la entrada del recinto portuario, junto al monumento a Johan Carballeira. Es por ello que solicita que las casetas regresen a su anterior emplazamiento o bien que se busque un espacio alternativo que no genere molestias.

La argumentación del gobierno local de Bueu consta de varios puntos. El primero de ellos es que la nueva ubicación de las taquillas «perjudica la visibilidad y protección» de un bien artístico como el monumento a Johan Carballeira, realizado por el escultor cambadés Manolo Paz. Recuerda que la obra fue colocada en el año 1999 con el propósito de preservar la memoria del exalcalde represaliado durante la dictadura y supone «un atractivo cultural de Bueu», que con el cambio «pierde visibilidad y accesibilidad».

Además, señala que las casetas afectan al frente marítimo de la villa tanto en un sentido estético como práctico, al dificultar la visibilidad pero también la movilidad, con el acceso a la playa de Banda do Río, en una zona en la que durante el verano registra una alta concentración de personas que acuden al arenal o que bien caminan por el paseo. A esta situación, denuncian desde el concello buenense, se añade ahora un mayor número de personas que acuden a adquirir los billetes de los barcos al archipiélago, «lo que repercute negativamente en el tránsito de la zona». El gobierno de Félix Juncal considera que esto afecta a quienes acceden en vehículo o lo hacen a pie, en lo que supone «una disminución de la seguridad».

Pero el concello se ampara asimismo en la normativa de la Delimitación de Espazos e Usos Portuarios do Porto de Bueu, donde se establece que la zona donde están situadas actualmente las casetas «está considerada como de integración puerto-ciudad». En este sentido recuerdan que el documento ya establece una zona de uso comercial tráfico de pasajeros, que coincide con la ubicación anterior, y que es, sentencia, «la zona reservada para tal fin dentro de los usos del espacio portuario».

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Por otra parte, Nabia, la principal naviera que conecta Bueu con Ons, asegura que nadie de Portos de Galicia se puso en contacto para preguntarles por su parecer sobre el traslado de las taquillas. Defiende la ubicación anterior porque la comodidad para los pasajeros de tener la caseta próxima al barco es indiscutible. Portos argumentó en su momento que había hablado con una naviera y que esta había aceptado el cambio.