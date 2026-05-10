Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
Se trata de un vecino de 36 años
Asegura que se lo llevaron de la Praza de America y que lo tiraron por un terraplén
Los ocupantes de un vehículo que circulaban a primera hora de la tarde de este domingo por la salida de la autovía do Morrazo en la parroquia de Meira, en Moaña, se encontraron a un hombre ensangrentado en la cuneta del vial, El hombre estaba vivo, pero malherido con golpes y sangrando por la cara.
Hasta el lugar se desplazaron Policía Local y Guardia Civil que confirmaron que se trata de un vecino de Vigo M.G.R. de 36 años, que les aseguró que había sido secuestrado en Vigo por unas personas y que en el mismo coche iba otra chica que siguió en el coche y que no sabe que ocurrió con ella. Dijo que a él lo tiraron por un terraplén en la zona del monte de Meira y que bajó caminando hasta el enlace de la Autovía do Morrazo en donde estaba tirado en la cuneta cuando le encontraron las personas que le auxiliaron. Trasladó que le habían secuestrado en la zona de la Praza América en Vigo y que tendría que ver con un robo que habría hecho la chica con el que no tenía nada que ver. El hombre podría tener problemas de adicción.
En Vigo también fue detenido en la jornada de ayer el hombre de la conocida pareja okupa de Moaña, pero su caso no tiene vinculación con este otro, tal y como señala la Policía Local que en relación al presunto secuestrado dio la alerta a sus compañeros de la comisaría viguesa como también la Guardia Civil a la Policía Naconal de Vigo.
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