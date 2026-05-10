Más de 450 corredores en el Cross escolar y popular de Tirán

El Cross escolar y popular de Tirán, en Moaña, cumplió con las expectativas de una carrera muy arraigada, con 36 ediciones sobre la espalda, y que reunió a más de 450 participantes que no se echaron para atrás pese a las predicciones de lluvia. Finalmente, el agua dio una tregua y la mañanade este domingo acompañó a los alumnos y familias para disfrutar con esta actividad que se desarrolló en el entorno del CEIP de Tirán, por el monte dos Remedios, organizada por el Anpa Madreboa y que combina deporte, naturaleza y participación comunitaria.

Hubo carreras para todas las edades, para para escolares, cadetes, juveniles, seniors y veteranos

En la categoría de pitufos femenino 2020 las tres primeras corredoras en entrar en meta fueron Noa Puga, Paula Romero y Vega Mújica, de Castrillón y Quintela. En masculino, Alexandre Núñez, Yeicob Martínez y Jorge Pérez, de Tirán, Castrillón y Sagrada Familia, respectivamente. En pitufos 2021, lo hicieron Xiana Martínez, Lucía Lavariñas y Abi Freire en una de las carreras, de Tirán, Castrillón y Seara; y Carmen Fernández, Triana Iglesias y Greta Santomé, en la otra, alumnas de Reibón y Casa da Virxe. En masculino, Eli Barreiro, Javier Iglesias y Dylan Chapela, de San Roque y Reibón. El oro, la plata y el bronce en la carrera de pitufos 2022 fue para Vega Riobó, Carmen Reis y Gala Fernández, de O Con, Seara y Tirán; y para Unai Rodríguez, Beltrán Moldes y Marco López, de Nazaret, Castrillón y Reibón.

Los vencedores en olímpicos fueron Alana Vega, Cayetana Antepazo y Sofía González, de A Rúa y Cocoricó; y Teo González, Gael Pereira y Adrián Cela, de Dalila y Cocoricó. En minibenjamín entraron primeros en meta Alicia Núñez, Carlota Pena y Elia Rodríguez, de Compañía de María, Reibón y Quintela y en masculino hubo dos carreras que ganaron Xulio Santomé, Borja Fernández y Roi Chapela, todos e Tirán; y Martín Pérez, Marcos Barbosa y Gael Martínez, de Reibón, Domaio y Tirán. En benjamín lo hicieron Ánxela Caballero, Nora Fonseca y Sara Camino Díaz, de A Pedra y San Roque y Nico Camino Díaz, Thiago García, Álex Budiño e Izan Turienzo, de Tirán y Abelendo. En alevín vencieron Lena Bermúdez, Mar Fazanes y Leire López, de A Rúa, A Pedra y Tirán; y Roi Paredes, Leo Pena y Thiago Paz, de Tirán. Los laureles para la categoría cadete fueron para Hugo Marcos Núñez, Pedro Paredes y Mario Delgado, de A Paralaia; y Miriam Fernández y Elsa Marcos, de A Paralaia e IES María Soliño. En infantil femenino entraron primeros Anahi Ogando, Vera Boubeta y Carmen Fernández, de As Barxas, Rodeira y A Paralaia; y Manuel Sánchez y Rui Pires, de A Paralaia.

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La carrera popular (senior) fue masculina con David Pombal, Manuel Mercado y Mario Corral como vencedores y en veteranos lograron oro, plata y bronce Ana Belén López, Eva Rodríguez y María Coronado y Luis Pires, Alberto Gil y Javier Fernández. La carrera de fondo tuvo como triunfadores a Yobana Bermúdez, Ángeles Bernárdez y María José Tenorio, en mujeres; y a David Vidal, Felipe González y Marcos Carballo, en hombres.