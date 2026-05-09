"Un tubo con "ruido" de la naturaleza recorre las calles de Cangas

Un tubo negro de escombro de obra, encontrado en el monte y de varios metros de longitud, reconvertido en escultura e instrumento, ha servido como elemento a la nueva Asociación cultural Arborar de Cangas para llevar a cabo, en la tarde de este sábado en la localidad, un recorrido sonoro-performativo por las calles de Cangas, para llamar la atención sobre la pérdida progresiva del silencio natural en el monte periurbano, en este caso de O Morrazo. El recorrido se realizó desde el auditorio hasta la Capela do Hospital a través de la calle San José, dentro de lo que es la primera actividad del colectivo bajo el nombre de "son SON Sonodramas do Morrazo". A través del tubo, de 13, 5 metros de longitud, se podían oir sonidos de la naturaleza, que se grabaron en el monte y se emitieron en el recorrido urbano con mp3 y móviles.

Para esta actividad, la asociación, que preside Xoán Enríquez, contó con la colaboración de un grupo de seis artistas sonoros y performativos de destacada trayectoria como Ana Gesto, recientemente reconocida con el Premio Isaac Díaz Pardo; Berio Molina, Macarena Montesinos, Marco Maril, Lúa Gándara y Pablo Orza, además del apoyo del Concello de Cangas, el Servizo de Normalización Lingüística y de la Escola Municipal de Teatro. Con el tubo se invitaba a la gente a que se acostara y escuchara lo que sucedía dentro, concentrado en el sonido natural. El recorrido fue una performance como si se tratara de una procesión hasta la Capela do Hospital en donde quedó expuesto el tubo. Lo que se escucha en A Capela es el sonido de los montes periurbanos de O Morrazo que es mucho ruido artificial producido por la actividad humana y apenas se oyen los sonidos naturales, tal y como señala Xoán Enríquez: "O que se escoita agora son sons artificiais e é moi difícil topar no Morrazo sons naturais de paxaros, árbores, fontes, vento...".

"SON Sonodramas do Morrazo" es una propuesta de arte sonoro, creación colectiva y acción social alrededor de un tema ambiental cada vez más presente, aunque poco atendido, como es esa pérdida del silencio natural y de las biofonías en los montes y espacios naturales periurbanos, en este caso de O Morrazo, añade el presidente de la Asociación.

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A partir de ahora y hasta el día 16 quedará el tubo en exposición en la Capela do Hospital para que los vecinos escuchen en bucle el sonido, en concreto, de la grabación en la Serra da Madalena.