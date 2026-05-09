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Sumar critica al gobierno si renuncia al suelo de la Sareb por sus cargas

Considera que el gobierno local de Moaña y el BNG actúan con incongruencia

Terrenos de la urbanización A Xunqueira A-2 en Moaña.

Terrenos de la urbanización A Xunqueira A-2 en Moaña. / Santos Álvarez

Cristina González

Moaña

El Movimiento Sumar en O Morrazo critica las incongruencias del gobierno local de Moaña y del BNG en lo relativo al desarrollo del polígono de A Xunqueira A-2 y la promoción de vivienda pública. Asegura que, en diciembre de 2025, la alcaldesa con el diputado del BNG, Néstor Rego, y ediles del gobierno, anunciaron delante de los terrenos abandonados iniciativas parlamentarias para que la Sareb cediera los suyos para la vivienda pública de la que Moaña carece. Posteriormente, dice, en febrero, la Sareb remitió una carta al Concello ofreciendo gratis los solares de al Concello que permitirían construir 298 viviendas, pero esta misma semana se publicó que la alcaldesa seguía a la espera de un informe jurídico antes de aceptar nada, aunque todo apuntaba que podría ser un regalo envenenado por la deuda que arrastra la Sareb con la junta de compensación, por lo que el Concello se vería obligado a renunciar por las cargas.

Para Sumar esta duda es una demostración de la ausencia clamorosa de falta de gestión urbanística, de falta de ambición y de incapacidad para sacar adelante proyectos vitales en el municipio más allá de la gestión del día a día: «Hablamos de una dotación de suelo que permitiría ofertar al IGVS terrenos con desarrollo urbanístico rematado, para empezar a edificar inmediatamente y dar respuesta al gran problema de Moaña de falta de vivienda pública».

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Dice que la disculpa no puede ser la deuda con la junta de compensación por unos 120.000 euros o los costes de la urbanización que pueden llegar a los 4 millones de euros, cuando se acaba de aprobar un crédito por 8 millones para construir un edificio en Sisalde con 10 viviendas de alquiler social. Dice que, en caso de asumir los gastos de A Xunqueira, se podrían monetarizar vendiendo alguna de las parcelas y que están renunciando a negociar en paralelo con la Xunta y que sea el IGVS quien se haga cargo.

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