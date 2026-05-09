Seprona denuncia por maltrato animal a una mujer de Cangas que tenía en su casa más de 20 gatos, muchos guardados en un zulo

La Protectora de Morrazo recibió un aviso de que en A Pedreira, de avanzada edad, tenía gatos encerrados en unas condiciones higiénicos sanitarias muy deficitarias. Fue entonces cuando se dio conocimiento al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que amparó a la protectora en una inspección el pasado día 16 de abril. El panorama que se encontró Seprona y la Protectora que colabora con el Concello de Cangas fue desolador, de miedo.

Gatos encerrados en una casa de A Pedreira / Fdv

En la vivienda se encontraban 18 gastos adultos y dos crías, de los que 13 permanecían en un zulo, sin ventanas, con el suelo sin limpiar y con claros síntomas de abandono. Todos los animales estaban sin identificar, sin esterilizar y sin ningún tipo de informe veterinario. Presentaban claros síntomas de desnutrición, problemas dermatológicos, garrapatas y pulgas. En el exterior de la vivienda, ya en la finca, según explica la portavoz de la Protectora de Morrazo, Laura Soliño, se encontraron a 5 hembras que estaban sueltas, de las que dos estaban acompañadas por una cría cada una. "Singularmente, las crías eran dos hembras y se desconoce el paradero del resto de la camada. Dos de las otras gatas estaban en estado de gestación prematuro", manifiesta Laura Soliño.

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Hasta 13 gatos estaban encerrados en un zulo / fdv

La Protectora de Morrazo comenzó a negociar con la propietaria y se consiguió llevar a todos los animales para ponerlos al día a nivel veterinario. Tres de las gatas que estaban en el zulo tenían infecciones de útero y se hubiera muerto si no fuese porque recibieron después atención veterinaria. Laura Soliño destaca que los gatos estaban infectados de parásitos internos, entre el que se incluye dipylidyum, un parásito muy contagioso para el ser humano, siendo una situación muy grave para la población. Para la protectora existía una cría indiscriminada de gatos. Durante días, esta asociación fue a captura a los gastos, tratando sus problemas de salud. En este sentido, Laura Soliño destaca la ayuda de dos asociaciones, Villapeixiño y Gatitude, que se llevaron a 13 de los animales para ponerlos en adopción. La mujer fue denunciada por Seprona por maltrato animal ante la Xunta de Galicia y el Concello va a exigirle que pague la factura veterinaria de 1. 560 euros. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, alaba la importante labor realizada por la Protectora de Morrazo y también el trabajo de Seprona. Considera que la gente tiene que concienciarse de que los gatos deben ser esterilizados. Espera que suceda como con los perros, que ahora ya no se ven manadas de perros por las calles de Cangas porque se controló la situación gracias, también, a una mayor concienciación ciudadana.