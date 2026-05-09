El PP acusa a BNG y PSOE de boicotear la construcción de las 300 viviendas de protección oficial en Cangas.

El grupo municipal del PP está convencido de que la portavoz socialista en el Concello de Cangas, Sagrario Martínez, es la culpable de retrasar el pleno extraordinario para iniciar la tramitación para construir 300 viviendas en Cangas, a través del PIA Saiñas. Acusa a los socialistas y al BNG de boicotear una oportunidad histórica. Sin embargo, la decisión de la edil socialista de retrasar el pleno obedece también a un interés en escuchar a los propietarios afectados por el plan de la Xunta que están en contra de que se ocupen sus tierras, porque no tienen interés en vender ni desde la Xunta de Galicia se les comunicó nada. Por su parte, el BNG, desde que desde la Consellería de Vivenda se anunció para el día 15 de mayo una reunión en Santiago de todos los concellos gallegos para hablar de vivienda, empezó también a recelar de las muchas prisas que le mentía el Instituto Galego de Vivenda y Solo para adoptar el acuerdo plenario, sobre todo, porque se pidió que la celebración fuera antes del día 15, una coincidencia que daba mucho que pensar a los nacionalistas. Desde la dirección del BNG gallego se dio la consigna a sus alcaldes de no salir en la foto del día 15 en Santiago de Compostela. Por su parte, AV, el otro miembro de la oposición, además del PP, también pidió esperar a que pasara la reunión del día 15 de mayo. Es cierto que toda los representantes de los partidos políticos, la semana pasada, había abrazado la iniciativa de la Xunta de Galicia.

El PP considera que es incomprensible la postura de los demás partidos políticos de Cangas, aunque, por alguna extraña razón, no nombre a AV. Habla de boicot del gobierno a la construcción de las 300 viviendas y lamenta que se ponga en riesgo una oportunidad histórica para dar acceso a la vivienda a las familias del municipio, anteponiendo las luchas partidistas a las necesidades reales del pueblo de Cangas. Los populares recuerdan que esta iniciativa se inició con una moción aprobada por unanimidad y que en la reunión que el gobierno local mantuvo con la conselleira da Vivenda, María Martínez Allegue, en Santiago de Compostela, no se mostró ninguna oposición y que más tarde, la propia alcaldesa, como consecuencia de la petición del IGVS, sí que consideró necesaria la convocatoria de un pleno extraordinario para iniciar los trámites del PIA Saiñas. Afirma que el PSOE de Sagrario Martínez demuestra que no quiere este proyecto y que no tiene prisa ninguna, "pero quien sí tienen prisa son los vecinos de Cangas".

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Para el PP, se trata de un agravio directo a los vecinos y destapa la verdadera cara de los socialistas en materia de política social. "Que podemos esperar de un PSOE que desde el Gobierno central se niega sistemáticamente a poner a ddisposiciónde nuestro municipio las viviendas de la Sareb para alquiler público, contando además con el silencio y la complicidad del BNG". El grupo mayoritario de la oposición en Cangas exige al tripartito que ponga fin de inmediato a este injustificable boicot, que deje a un lado la confrontación política y que convoque el pleno para no dejar escapar la mayor oportunidad de crear vivienda pública que tuvo Cangas en las últimas décadas.