O Hío acude el día 20 a manifestarse en Santiago para conseguir el centro de salud que compartirá con Aldán
Llaman a la población a que presente reclamaciones contra el Sergas
En la reunión habitual de los sábados en el local que hasta la pandemia ocupaba el consultorio de O Hío, los vecinos asistentes acordaron viajar el próximo día a Santiago de Compostela para manifestarse delante de la Consellería de Sanidade. Sus reivindicaciones son las de siempre, a las que no renuncian: construcción del centro de salud O Hío-Aldán en O Viso, así como más dotación de profesionales para dar servicio en la actualidad a los vecinos de estas dos parroquias, que comparte el local de la Casa del Mar de Aldán, como modesto centro de salud.
Desde los colectivos vecinales se anuncia que habrá autobuses que saldrán de O Hío a las 10.30 horas y, de regreso, a las 14.00 horas. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que estuvo en la reunión, anunció que acudiría a Santiago, seguramente con 3 o 4 concejales más. Animan a la población a participar en la manifestación y se conmina a los vecinos a presentar reclamaciones sobre temas sanitarios, aunque sean pequeños y si hace falta presentarlos también ante la Voz da Sanidade y ante el Concello de Cangas.
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