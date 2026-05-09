El nuevo adjudicatario de la basura tendrá que invertir 1,2 millones en mejorar la planta de A Portela

La nueva empresa que opte al macrocontrato del servicio de recogida de la basura en la Mancomunidade de O Morrazo, que gestiona el servicio en los municipios de Cangas, Moaña y Bueu, deberá de afrontar una inversión de 9.814.487 euros, de los que 8,5 son para medios, como vehículos; y 1,2 (1.223.971 euros) para mejoras en la planta de transferencia o complejo medioambiental de A Portela, en el polígono de Castiñeiras, en Bueu, incluyendo también el punto limpio.

Los pliegos de licitación, publicados este jueves y que incluyen un estudio elaborado por Pawcs con las mejoras necesarias, contemplan que la inversión quedaría amortizada en diez años -son los de la duración del contrato que se licita por 43,7 millones-, y que en el caso de la planta sería a razón de cantidades anuales que varían entre 108.000, la de menor importe, a la mayor de casi 138.000.

La mejora contempla nuevo cierre perimetral, recogida de lixiviados (agua filtrada en contacto con los residuos), reorganización de espacios para más capacidad en la nave de compostaje, cubrir de forma más segura la instalación de transferencia, revisión de maquinaria, además de reorganización de contenedores y mejoras de accesos en el punto limpio.

Planta de transferencia en A Portela. / Fdv

El mayor importe de las mejoras previstas en la planta se lo lleva la implantación del compostaje, que es la apuesta de la Mancomunidad en estos años y que buscar aumentar su producción para reducir el envío de residuos a Sogama (vertedero). Figura con un importe de 547.997 euros. Para el proceso de mezclado, maduración, afino y expedición del compost se reservará la totalidad de la nave en donde actualmente se lleva a cabo, retirando los contenedores de voluminosos y el vidrio. Este espacio se aprovechará para optimizar el tratamiento de la Fracción Orgánica (FORS) y restos de podas. Se realizará una solera de hormigón de 427 metros cuadrados en la zona de vidrio para almacenar restos de poda en un área seca. En la parte más baja también e almacenará la FORS hasta que se inicie el tratamiento. Una vez triturados los restos de poda se mezclan con la otra fracción orgánica hasta obtener una mezcla homogénea que se pasará a un proceso de afino antes de su entrada en las parvas de maduración. El volteo de las parvas se realizará con una pala cargadora. Como equipos propuestos, el informe plantea un triturador mezclador con una producción de 40 m3/hora; una cinta transformadora de 1.000 mm de ancho y 20 m de largo, y la instalación de un trómel con 6 metros de longitud de cribado y diámetro de 1.900 mm, lo que permitirá realizar el cribado del material triturado con un paso de malla de 15 mm.

Zona de compostaje en la planta de la Mancomunidad. / Fdv

Lixiviados generados por la lluvia

La segunda inversión en importancia en la planta es para la recogida y el tratamiento de lixiviados (agua de lluvia que entra en contacto con los residuos), con una cifra de 47.514 y de 204.000 euros, respectivamente para un volumen a tratar de 3,23 m3/día. El estudio recomienda un equipo con capacidad adicional para cubrir los días de picos de pluviometría y aumento de residuos ya que, la zona presenta una pluviometría elevada, con más de 1.700 mm de lluvia anuales. Las zonas claves de producción de lixiviados son la de elaboración de compost y la de compactación, en donde se propone reponer chapas defectuosas para evitar la entada de agua, revisar los puntos de drenaje y cierre de la tolva con un tejado de 60 metros cuadrados, con una altura de 8,5 metros en la zona de descarga de camiones de recogida y el cierre lateral de la pared. El lixiviado recogido será canalizado mediante un tubo de PVC de 90 mm hasta el punto de vertido y/o tratamiento. El permeado cumplirá con el decreto de reutilización de aguas. En el caso de considerar oportuno instalar un sistema de tratamiento de lixiviados se propone compuesto por equipos de bombeo y prefiltración para el pretratamiento; dosificación de químicos, filtración para eliminar sólidos, unidad de Osmosis y un sistema de limpieza, entre otros equipos. Además, incluirá un tanque con capacidad para 30 metros cúbicos de concentrado que será enviado a un gestor autorizado o a una depuradora de aguas residuales cercana que pueda tratar ese volumen.

Vidrio y chatarra

El estudio propone la retirada de la zona de la descarga actual de vidrio para destinar esa área al almacenamiento de restos de poda y fracción orgánica (FORS). Se propone dividir la actual zona de almacenamiento de chatarra en dos secciones iguales, una para chatarra y otra para vidrio, facilitando la circulación de camiones. La separación se realizará mediante un muro de 6 metros de largo y 3 de alto, de hormigón con armadura de acero, con un presupuesto de 4.674 euros.

El cierre perimetral será mejorado con 17.461 euros, con el fin de evitar la entrada de animales que remuevan los residuos y de personas que se lleven chatarra o cartón. Se prevé la sustitución de 200 metros de valla, con una altura de 2,5 metros.

Otra de las inversiones, con 77.748 euros es la cobertura de la zona de transferencia. En la instalación los camiones de recogida de residuos "todo uno" descargan y compactan para su transporte al centro de tratamiento. La instalación dispone de una tolva de descarga cubierta y dos compactadores que se desplazan por raíles. En esta zona se propone la instalación de la mencionada arqueta de recogida de lixiviados. En la actualidad, las instalaciones están insuficiente cubiertas, lo que permite la entrada considerable de agua de lluvia. Para mitigar el problema se propone una cobertura de unos 48 metros cuadrados (6 de ancho por 8 de largo) sobre ocho zapatas de hormigón. La chapa será galvanizada para garantizar durabilidad y la altura de la estructura será de 8 metros en la entrada de camiones y de 8,50 junto a la tolva de descarga para asegurar una adecuada pendiente que permita la evacuación del agua de lluvia. En la zona de la tolva también se prevé una cobertura adicional de chapa para garantizar el aislamiento frente a los accesos de agua de lluvia.

La puesta a punto de la báscula, que es un elemento esencial para el desarrollo de la actividad de transferencia y elaboración de compost, supone una inversión de 52.794 euros. Como la actual es de cierta antigüedad, se propone su revisión y automatizar el sistema de pesaje mediante un sistema informático, lo que permitirá la conexión remota y acceder en tiempo real a los datos. En el estudio se incluyen 60.660 euros como obra civil para reparar baches en los viales de acceso, arreglo de chapas y reparaciones de albañilería.

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Punto limpio en el complejo ambiental. con la caseta de peligrosos. / Gonzalo Núñez

Punto limpio

Por lo que respecta al punto limpio, se destinan 36.955 euros para la retirada de equipos fuera de uso como contenedores rotos, maquinaria obsoleta y la limpieza general; y 15.200 para adecuar la caseta de peligrosos, ya que presenta un problema de entrada de lluvia; además de 20.565 euros para construir una rampa de salida para eliminar las interferencias entre los vehículos que entran y los que salen y 38.011 para la mejora del camino de acceso en un área de 320 metros cuadrados. Con la construcción de la nueva rampa se reducirá de 5 a 4 el número de contenedores de chatarra, escombros, voluminosos y madera y se instalarán dos pasarelas metálicas para lograr un llenado más homogéneo. Para esta adecuación se destinan 79.191 euros.