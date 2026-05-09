La juventud de Moaña pide una Casa da Mocidade más céntrica y viviendas sin "megaedificios"

Alrededor de medio centenar de jóvenes participaron en la actividad de “Escoitar para construir” a última hora de la tarde del viernes en el alto de la plaza de abastos de Moaña, organizado por la Concellería de Xuventude e Infancia, que lidera Kevin González, con cuatro mesas simultáneas de debate en torno a temas de tanta actualidad como la vivienda y urbanismo; salud, formación y empleo; y ocio, cultura y deportes, cada una con personas moderando. Los participantes pasaron por todas las mesas dejando sus necesidades y sugerencias.

De igual forma, durante esta jornada, abierta a gente joven de 16 a 35 años para hacer un análisis desde el Concello de necesidades de este colectivo y poner la primera piedra para crear el consello da mocidade, se pintaron dos murales con la ayuda de DOA Saúde Mental y el lema “Non estás só” que se entregarán a los dos institutos. La actividad se clausuró con un concierto de “Lacón sin jrëlos” y Chanchullo Dj Set.

El edil Kevin González está satisfecho con el resultado de esta jornada, en cuanto a participación sabían que estarían en esas 40-50 personas. Se sacó a relucir la necesidad de vivienda tanto para compra como de alquiler a precios más razonables, poder seguir ocupando el territorio de forma amable y sostenible, sin megaedificios con pisos raquíticos y mayor accesibilidad para ciertos lugares de interés del Concello, como que algunas dependencias estuvieran más céntricas, como la Casa da Mocidade en Ramón Cabanillas o Concepción Arenal. El concejal entiende que está bien porque es más accesible la zona del paseo que la urbanización de O Rosal en donde ahora se ubica, señala que hay que valorar todas las infraestructuras de las que dispone el Concello.

En cuanto a vivienda pidieron desbloquear terrenos como los de la Sareb para construir vivienda pública a un precio asequible, un joven de Canags habló de un proyecto de vivienda colectiva con alquiler barato, y se habló de las de alquiler social que va a construir el Concello en Moaña, así como poner a disposición solares vacíos para construir vivienda barata y regular las de uso turístico.

En la mesa de sanidad, presidida por Álvaro Gómez, de DOA, destacaron la necesidad de seguir invirtiendo recursos en la sanidad pública, mejora las listas de espera en la consulta de psicología y psiquiatría, dotar a los centros de salud de todo el personal, en el caso de Moaña que haya urgencias. En empleo, pidieron condiciones laborales mejores en cuanto a posibilidades de trabajar cerca del entorno y mejores salarios, también lugares de espacio común para la gente que teletrabaja.

En cuanto a ocio, cultura y deporte pidieron más espacios de creación al margen de las escuelas de música, para hacer pintura, poder actuar o tener oportunidad de cursos de Dj y de música más moderna.

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El concejal invitará a todos los participantes para poner en marcha el consello da mocidade.