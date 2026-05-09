Cientos de personas acuden al Talent for Change, festival que muestra la creatividad del alumnado de Bueu con un toque solidario

Talento, imaginación y creatividad sin perder la perspectiva educativa y mucho menos la social. Eso es lo que ofrece el Talent for Change, festival artístico que en su quinta edición ha vuelto a reunir al grueso de los centros de enseñanza de Bueu en una iniciativa orientada a mostrar las diferentes habilidades del alumnado con un objetivo solidario, recaudar fondos para colaborar con dos ONG: la Asociación Inventiva, que ayuda a jóvenes con altas capacidades en la provincia, y Ruído de Fondo, colectivo de O Morrazo para difundir la cultura y el ocio alternativo. Cientos de personas acudieron durante toda la jornada a la carpa instalada en la Praza do Concello, en donde estudiantes del IES Johan Carballeira (promotor del evento), y de los colegios de A Pedra, A Torre-Cela, Montemogos y Virxe Milagrosa, desplegaron sus diferentes propuestas para mayor disfrute de los visitantes.

Ni la lluvia -que se acabó colando en alguna zona del interior- ni un fallo eléctrico, que dejó sin luz al recinto, menoscabaron la pasión de los jóvenes, auténticos protagonistas del certamen. «El propio alumnado es el que ha elegido las actividades y las asociaciones a las que donar el dinero, siempre bajo la tutela de los profesores», señala la directora del IES Johan Carballeira, Leo Gala. Hubo espacio para el aprendizaje con los experimentos del club de ciencia presentados por los alumnos de primero de la ESO. Demostraciones prácticas para conocer las diferentes densidades de los elementos formando un arcoiris en una probeta o para conocer el índice de refracción, con bolas invisibles dentro de un vaso o colores y señales que cambian de posición al ser vistos a través de un vaso. También para poner a prueba las dotes musicales, con una actividad de ecopercusión iniciada en la plaza y rematada dentro de la carpa.

Algunos de los productos elaborados por los alumnos puestos a la venta en el festival. / Santos Álvarez

Pero la oferta en un recinto que en muchos momentos se quedaba pequeño era mucho más amplia. Pintacaras, pintauñas y trenzas, realidad virtual o teatro, con la obra «Talentiños divertidos» daban paso también a espacios de juegos, con un evidente carácter educativo. Desde construcciones de bloques e imanes para los más pequeños, a otras iniciativas para los mayores, de la mano de la asociación Tempus Ludit.

Un momento de la actividad de ecopercusión en el interior del recinto. / Santos Álvarez

La sostenibilidad de los ecosistemas marinos también tenía su lugar, como no podía ser menos en una villa marinera como la buenense, con fichas con preguntas y respuestas. Y si se trataba de mar había que contar con el Museo Massó, que completó la programación del certamen con sendos obradoiros sobre «Que quero facer de maior» y de «Redes de mallo».

La Galería de Talentos, con fotografías de personajes famosos y alumnos caracterizados de ellos. / Santos Álvarez

Un panel exponía una galería de talentos, con alumnos asumiendo la identidad de personajes famosos como Frida Kahlo o Picasso, en una exposición de fotografías acompañadas por un código QR para escuchar un audio sobre ellos.

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Y si de creatividad se trataba el mayor despliegue era el de los productos elaborados por los propios alumnos para poner a la venta. Pulseras, collares, medallas, libretas letras de madera, figuras de plastilina, chapas e imanes realizados con impresora láser, bolsas, marcapáginas, jabones, monederos y un largo etcétera de regalos originales a precios asequibles para colaborar con una buena causa. La de la solidaridad, pero también la de la promoción del talento joven.