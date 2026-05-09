Los caballos toman Moaña

La lluvia no fue impedimento para que los cabaleiros do Morrazo Adoc celebraran en la jornada de este sábado la XIII edición de su Xuntanza Cabalar en Moaña, aunque es cierto que la predicción de fuertes aguaceros, como así ocurrió, hizo restar algo de participación que con respecto a otras ediciones, como señala el presidente de Adoc, Samuel González Paredes. Aún así, la Xuntanza reunió a 70 jinetes procedentes en buena parte de Moaña, Cela, Bueu, de la zona de Vigo, Sabarís y Ponte Caldelas. Los jinetes se concentraron en el recinto de la Fonte do Meixoeiro en donde por la mañana disfrutaron de una paella. Después de comer salieron en ruta pasando por As Barxas, en el casco urbano de Moaña, para recorrer la playa de A Xunqueira y salir por Samertolaméu para retomar al recinto por Broullón. Por la noche había cena y verbena con la orquesta Ambar.