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Agenda cultural y de ocio para el sábado 9 de mayo en Morrazo
Primavera Darbo Fest
La comisión de fiestas de la Romaría de Darbo organiza la tercera edición del Primavera Darbo Fest a partir de las 21.00 h. Actuarán Interestelares, Demasiadas Sombras y Pocas Luces y los dj’s Paco Vulkano y Michi. Este año el recinto estará cubierto con carpa.
Hoy, desde las 21.00 horas en el atrio de Darbo.
Sonodramas do Morrazo
La Asociación Cultural Arborar organiza hoy la actividad «son Tubo» dentro de su proyecto «son SON Sonodramas do Morrazo».Será un recorrido sonoro-perfomativo entre el Auditorio, Rúa San Xosé y Capela do Hospital. A partir de un tubo encontrado en el monte se expresa el contraste entre sonido y ruido, entre biofonía natural e invasión acústica.
Hoy, desde las 19.00 horas en Cangas.
Talent for Change en Bueu
El IES Johan Carballeira y el Concello de Bueu organizan el Festival Talent for Change, en el que participan la mayoría de los centros educativos del municipio.
De 11.00 a 18.00 horas en la Praza Massó.
Dos conciertos en The Trooper
El pub The Trooper, en Cangas, programa hoy un doble concierto con dos bandas gallegas: Overlook 237, rock-punk directo desde A Coruña, y Muñeco Batea, rock’n’roll vibrante desde Vigo.
Hoy,en The Trooper con apertura de puertas a las 21.30 h oras.
Xuntanza Cabalar Moaña
Cabaleiros de Moaña organiza hoy su XIII Xuntanza Cabalar, que comenzará a las 13.00 h. con una comida. La ruta saldrá a las 16.00 h desde la explanada de la Fonte do Meixoeiro para recorrer los montes y playas de Moaña. por la noche habrá cena y una verbena con el grupo Ámbar..
Hoy, a partir de las 13.00 horas en Moaña.
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