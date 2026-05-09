Primavera Darbo Fest

La comisión de fiestas de la Romaría de Darbo organiza la tercera edición del Primavera Darbo Fest a partir de las 21.00 h. Actuarán Interestelares, Demasiadas Sombras y Pocas Luces y los dj’s Paco Vulkano y Michi. Este año el recinto estará cubierto con carpa.

Hoy, desde las 21.00 horas en el atrio de Darbo.

Sonodramas do Morrazo

La Asociación Cultural Arborar organiza hoy la actividad «son Tubo» dentro de su proyecto «son SON Sonodramas do Morrazo».Será un recorrido sonoro-perfomativo entre el Auditorio, Rúa San Xosé y Capela do Hospital. A partir de un tubo encontrado en el monte se expresa el contraste entre sonido y ruido, entre biofonía natural e invasión acústica.

Hoy, desde las 19.00 horas en Cangas.

Talent for Change en Bueu

El IES Johan Carballeira y el Concello de Bueu organizan el Festival Talent for Change, en el que participan la mayoría de los centros educativos del municipio.

De 11.00 a 18.00 horas en la Praza Massó.

Grupo Muñeco Batea. / Fdv

Dos conciertos en The Trooper

El pub The Trooper, en Cangas, programa hoy un doble concierto con dos bandas gallegas: Overlook 237, rock-punk directo desde A Coruña, y Muñeco Batea, rock’n’roll vibrante desde Vigo.

La banda Overlook. / Fdv

Hoy,en The Trooper con apertura de puertas a las 21.30 h oras.

Xuntanza Cabalar Moaña

Cabaleiros de Moaña organiza hoy su XIII Xuntanza Cabalar, que comenzará a las 13.00 h. con una comida. La ruta saldrá a las 16.00 h desde la explanada de la Fonte do Meixoeiro para recorrer los montes y playas de Moaña. por la noche habrá cena y una verbena con el grupo Ámbar..

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Hoy, a partir de las 13.00 horas en Moaña.