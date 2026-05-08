Teatro Ningures exponeen Cangas vestuario de sus espectáculos con motivo de su 40º aniversario

La entrada de la Casa de Cultura Bernadino Graña de Cangas se llena de teatro con motivo de los 40 años de la compañía local Teatro de Ningures. Con tal motivo este viernes, a las 20:00 horas, se inaugura una exposición de vestuario y elementos de atrezzo de diferentes espectáculos que esta compañía canguesa montó a lo alrgo de su trayectoia como TicTac (1995), Fausto (2001), Círculo (2002), Tartufo (2005) y Defensa da vila (2017-2026) el macroespectáculo teatral y musical con la que Cangas recrea en una fiesta la invasión turca de 1617 y la persecución de la Inquisición y por bruja de la mítica María Soliña.

La exposición estará abierta hasta el mes de julio en horario de apertura de la Biblioteca-Casa de Cultura y se organiza en colaboración con el Fondo Teatral María Casares del que Teatro de Ningures forma parte. El Fondo Teatral María Casares de Cangas, nació gracias a un convenio impulsado en 1995 por el entonces concejal de Cultura y después alcalde, el fallecido Xosé Manuel Pazos; con la Asociación Cultural Entre Bambalinas, editora de la Revista Galega de Teatro Erregueté y Teatro de Ningures. Está formado por más de un millar de publicaciones, entre libros, revistas especializadas, además de grabaciones, fotografías y montajes que reciben ambas entidades y que pasan a inventariarse en la Biblioteca y que se enriquecen con aportaciones que llegan desde diferentes rincones. Supone una base muy útil para todas las personas interesadas en el hecho teatral.

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Desde su fundación en 1986, Teatro de Ningures vive por y para el teatro, el teatro que quiere hacer," un teatro contemporáneo, ambicioso, comprometido con la realidad y con una clara vocación de comunidad". La compañía es muy activa en la realización de proyectos educativos (Escuela de Teatro de Cangas, aulas de teatro de la Universidad de Vigo), artísticos (más de 30 producciones teatrales) y en la organización de festivales (Mostra de Teatro de Cangas, Festivales Universitarios de Vigo y Pontevedra), que, de una u otra forma, responden a las necesidades sociales y culturales de la zona. Implicada con su territorio, se nutre de la fabulosa materia prima profesional y social del Morrazo, comarca tradicionalmente vinculada al teatro y en la que abundan artistas de todas las disciplinas: dramaturgia, interpretación, espacio sonoro, lumínico, escenográfico e imagen.