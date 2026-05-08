El TacGal desestima el recurso contra la adjudicación del proyecto para 21 viviendas de promoción pública en Bueu

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TacGal) ha resuelto en menos de dos semanas el recurso presentado contra la adjudicación del contrato para la redacción de los proyectos básico y de ejecución para la construcción de un edificio de 21 viviendas de promoción pública en Bueu. El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por una de las licitadoras y confirma la decisión de la mesa de contratación, que propuso adjudicar el contrato al estudio Terceroderecha Arquitectos, con sede en A Coruña.

Desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas se limitan a manifestar que el TacGal desestimó el recurso especial en materia de contratación interpuesto por una de las aspirantes. De esta manera continúa adelante el trámite administrativo para firmar el contrato con el estudio de arquitectura que resultó ganador. La propuesta inicial se firmó el 17 de abril, pero tres días después quedó en suspenso debido al recurso. Con fecha 6 de mayo la mesa de contratación levantaba la suspensión tras recibir la comunicación del TacGal en la que se rechazaba el recurso.

El estudio Terceroderecha Arquitectos tiene un plazo de cinco meses, a contar desde la firma contactual, para entregar el proyecto para el primer edificio de promoción pública en Bueu. Además, se encargarán de la dirección de obra en cuanto comiencen los trabajos.

El inmueble se construirá en un conjunto de tres solares en As Lagoas cedidos por el Concello de Bueu y la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas estima una inversión de 4 millones de euros.