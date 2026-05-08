Urbanismo
El TacGal desestima el recurso contra la adjudicación del proyecto para 21 viviendas de promoción pública en Bueu
El tribunal desestima el recurso de una de licitadoras y se levanta la suspensión
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TacGal) ha resuelto en menos de dos semanas el recurso presentado contra la adjudicación del contrato para la redacción de los proyectos básico y de ejecución para la construcción de un edificio de 21 viviendas de promoción pública en Bueu. El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por una de las licitadoras y confirma la decisión de la mesa de contratación, que propuso adjudicar el contrato al estudio Terceroderecha Arquitectos, con sede en A Coruña.
Desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas se limitan a manifestar que el TacGal desestimó el recurso especial en materia de contratación interpuesto por una de las aspirantes. De esta manera continúa adelante el trámite administrativo para firmar el contrato con el estudio de arquitectura que resultó ganador. La propuesta inicial se firmó el 17 de abril, pero tres días después quedó en suspenso debido al recurso. Con fecha 6 de mayo la mesa de contratación levantaba la suspensión tras recibir la comunicación del TacGal en la que se rechazaba el recurso.
El estudio Terceroderecha Arquitectos tiene un plazo de cinco meses, a contar desde la firma contactual, para entregar el proyecto para el primer edificio de promoción pública en Bueu. Además, se encargarán de la dirección de obra en cuanto comiencen los trabajos.
El inmueble se construirá en un conjunto de tres solares en As Lagoas cedidos por el Concello de Bueu y la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas estima una inversión de 4 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier Piñeiro, el vecino de Aldán que perdió las piernas en un accidente en alta mar en 2023, llega a la élite del deporte en paracanoe: «Durante el accidente pensaba que mi hija se quedaba sin padre»
- La inspección de la Autovía do Morrazo determina la necesidad de reparar los neoprenos de apoyo de tres viaductos, con cortes de tráfico tras el verano durante dos meses
- Óscar Boán Callejas: el exalcalde de Cangas que ordenó fusilar al rector de la Universitat de València
- Aparece en el colegio de Espiñeira un ordenador con un video donde se podía ver el Corán y escuchar una música supuestamente islámica
- O Morrazo repite sus cinco banderas azules en playas: Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon en Bueu y O Con en Moaña
- Una luminaria de una farola de la rotonda del Gordo, en Cangas, cae sobre un motorista y lo manda al hospital
- Cangas hace arte del silencio
- Vía libre por fin para convertir la calle Pazos Fontenla de Bueu en un bulevar: la Xunta confirma una aportación de casi 1,7 millones de euros