Propietarios de fincas afectadas por la construcción de 300 viviendas de protección en A Rúa exigen información a la Xunta y descartan vender

Lo que se pensaba que iba a ser un camino de rosas para la Consellería de Vivenda en Cangas ya no parece que vaya a ser así. El PIA de A Rúa o Saiñas para la construcción de 300 viviendas empieza a tener sus primeros contratiempos. Varios propietarios de fincas afectados por el citado plan no están dispuestos a vender y solicitaron a la Xunta, además, más información al respecto. No entiende que nadie de la Consellería da Vivenda, a estas alturas, no se haya puesto en contacto con ellos, antes de anunciar a bombo y platillo que el lugar elegido para la construcción de las viviendas de protección oficial es de A Rúa, justo en frente de donde el Concello de Cangas tiene pensado ceder los terrenos para el nuevo equipamiento sanitario en Cangas, en la margen izquierda del vial de acceso a la autovía, entre la rotonda de O Gordo y la de A Rúa. En principio, hay una negativa a vender. No quieren ni entrar a negociar, por lo que la única salida que tendría la Xunta es la traumática expropiación forzosa y que los casos finalicen el Tribunal de Expropiación.

Lo que cada vez empieza a ser parte de un sueño equivocado es que Cangas celebre un pleno extraordinario de la corporación, donde se apruebe el inicio del trámite para sacar adelante este Plan de Interés Autonómico (PIA) de A Rúa o Saiñas. El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) comunicó la pasada semana al Concello de Cangas que tenía prisa por el acuerdo de la corporación, que debía ser antes del día 15 de mayo. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, decidió que sí, que había que hacer un pleno extraordinario para no retrasar esta iniciativa que leparecía plausible. Comenzaron las negociaciones con la oposición para, primero, ponerse de acuerdo para la celebración de una junta de portavoces, donde se supondría que se iba a fijar la fecha del pleno. Pero Alternativa dos Veciños impidió que de esa reunión saliera una fecha. Quiso que se consensuara antes un texto de acuerdo. Después hacerse todo esto, la primera teniente de alcalde, la socialista Sagrario Martínez, pidió el jueves que se aplazara la fecha del pleno extraordinario hasta la próxima semana. A su vez, AV se dirigió también al concejal de Urbanismo de Cangas, Antón Iglesias, para trasladarle la decisión adoptada por la asamblea de AV, que no era otra que dejar la sesión extraordinaria para después del día 15. Precisamente, esa es la fecha fijada por la conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, para celebrar en Santiago de Compostela una gran reunión con los concellos de Galicia y, supuestamente, explicar los PIAs que se están llevando a cabo en Galicia; es decir, hacer promoción de lo conseguido por su departamento en materia de vivienda. Desde el BNG de Santiago se lanzó una llamada a los suyos: no formar parte de esa fotografía.

A lo mejor, esa prisa de que que acuerdo municipal fuese antes del día 15 era más un efecto propagandístico que de real necesidad para acelerar el proceso de construcción.

Planificación de la Consellería

En la actualidad, la Consellería de Vivenda tiene muy avanzada su planificación en materia de vivienda. Según sus propios datos, cuenta con aprobación inicial los PIAs del Sagrado Corazón , con 1.265 viviendas, el 80% protegidas; en Ourense, Escorial-Vinteún, con 1.435 viviendas, 80% protegidas; en Vigo, Lavadores-Ofimático, con 2.000 viviendas, el 100% protegidas; en A Coruña, Monte Mero, con 4.397 viviendas, el 80% protegidas; en Pontevedra, San Mauro, con 2.10 viviendas, 80% protegidas; en Arteixo A Baiuca-Penouqueira, con 160 viviendas, 80% protegidas y en Santiago de Compostela, Mallou, 3.609 viviendas, el 80% protegidas.

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En fase de redacción de proyecto están lasde Ramón Nieto, en Vigo (1.392 viviendas, el 80% protegidas) y Vilagarcía de Arousa, en As Carolinas (350 viviendas, 80% protegidas) . En el apartado de licitación y redacción del PIA está Marín, 400 viviendas, 80% protegidas. En fase de licitacion del PIA está Marín (400 viviendas, 80% protegidas). En fase de licitación se recibieron 5 ofertasss En O Porriño (300 viviendas). En fase de licitación se recibieron 5 ofertas. Además, la Xunta de Galicia desarolla PIAs en la zona residencial SUD-R2 de Ribadeo (300 viviendas protegidas. Publicada en el DOG la limitación del ámbito). Se tramita también en Sanxenso un PIA para 350 viviendas en Vilalonga, la mayoría protegidas. La Xunta también menciona Cangas. «tramitaráse un PIA en Saiñas para 300 vivendas, todas protexidas» .