Presentación de «No hay más verso que la piel» en el Pitanga

El Café&Flor Pitanga, en la rúa Lirio de Cangas, acoge hoy la presentación del libro «No hay más verso que la piel», de Rodrigo Rey Falero. En el acto (19:30 horas) participará el autor con la poeta Francesca López D´a Silva. El libro es un poemario a través del encuentro en lo femenino y el poeta.