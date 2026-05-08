Cultura
Presentación de «No hay más verso que la piel» en el Pitanga
Se trata del último poemario de Rodrigo Rey Falero
Cangas
El Café&Flor Pitanga, en la rúa Lirio de Cangas, acoge hoy la presentación del libro «No hay más verso que la piel», de Rodrigo Rey Falero. En el acto (19:30 horas) participará el autor con la poeta Francesca López D´a Silva. El libro es un poemario a través del encuentro en lo femenino y el poeta.
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