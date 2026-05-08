Dotación deportiva
Nuevas canoas de piragüismo para el Club Ría de Aldán
Son fruto del convenio firmado por el Concello de Cangas y la entidad el pasado mes de febrero
Juan Calvo
La alcaldesa de Cangas y la primera teniente de alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) y Sagrario Martínez (PSOE), respectivamente, acudieron el miércoles por la tarde a la entrega de dos canoas al club Ría de Aldán para la práctica del piragüismo.
Este material deportivo forma parte del convenio de colaboración entre el Club de Mar Ría de Aldán y el Concello de Cangas firmado en febrero de 2026.
El citado convenio tiene por objeto regular las condiciones de la concesión de una subvención directa por un importe de 20.000 euros al Club Ría de Aldán, destinada a la adquisición de material para la práctica del piragüismo, incluyendo material adaptado en embarcaciones para categorías de formación.
El Club Ría de Aldán se compromete a aplicar la subvención exclusivamente a la finalidad prevista en este convenio, realizar la adquisición del material, justificar ante el Concello la aplicación de los fondos mediante la presentación de la documentación establecida en artículo 30 de la Ley Xeral de Subvenciones y la normativa aplicable. La entidad deberá presentar en plazo una relación detallada de los gastos, así como las facturas y justificantes del pago. Debe, también, facilitar al Concello cuenta información sea requerida en relación con la ejecución de la actividad subvencionada.
Por su parte, el Concello se compromete a abonar al Club de Mar Ría de Aldán el importe de la subvención, 20.000 euros, una vez firmado el convenio y siempre que se cumplan los requisitos legales para el pago de la subvención. Tiene también el Concello la obligación de realizar las comprobaciones y controles necesarios sobre la aplicación de la subvención, que se efectuará en un único pago. La vigencia del convenio es desde la firma hasta la justificación de la subvención.
Tanto Araceli Gestido como Sagrario Martínez posaron el miércoles por la tarde con miembros deportistas del Club Ría de Aldán, en una jornada que resultó de lo más satisfactoria para las dos miembros del gobierno local, que se interesaron, también, por la situación del club y por futuras inversiones que se podían realizar en el mismo aplicando la misma fórmula que el convenio entre las partes para acceder a una subvención directa. Esta fórmula se aplica también con otras entidades, asociaciones o clubes del municipio de Cangas. Araceli Gestido y Sagrario Martínez desearon mucha suerte deportiva al Club Ría de Aldán.
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