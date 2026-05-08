Moaña plantará árboles e instalará una pérgola en las calles As Barxas y Rosalía de Castro para combatir el cambio climático

El Concello de Moaña ha logrado una subvención de 40.671 euros de la Consellería de Medio Ambiente Ambiente y Cambio Climático dentro de las ayudas convocadas para acometer actuaciones basadas en la naturaleza para prevenir los riesgos del cambio climático. En este caso, el proyecto que presentó el gobierno local de Moaña consiste en la plantación de árboles en las calles Rosalía de Castro y As Barxas y en la instalación de una pérgola en la última de ellas para poner remedio a la falta de sombra y reducir las elevadas temperaturas en el verano durante los episodios de olas de calor. Aunque Moaña no existen las elevasdas temperaturas que n otros municipios del interior de Galicia, cada vez es más habitual que los termómetros pasen de 30 grados en verano.

La cuantía que recibe el Concello es con cargo a la línea 1 de esta orden de ayudas que tiene como título "Axudas para a aplicación de solucións baseadas na natureza orientadas á prevención de riscos asociados ao cambio climático en espazos urbanos e periurbanos así como actuacións de identificación e adecuación de refuxios climáticos para a biodiversidade". La finalidad de la convocatoria es colaborar con los Concellos para fomentar actividades que contribuyen al impulso de la infraestructura verde y a la conectividad de los espacios verdes para incrementar la biodiversidad, mejorar su conservación y adaptarse al cambio climático, la mejora de la calidad ambiental y la creación de espacios saludables. Promueve la plantación de árboles, pero sólo de especies autóctonas

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El proyecto del Concello crea un sombreado natural mediante la plantación de árboles en estas dos calles del núcleo urbano, acompañada por la instalación de una pérgola de sombreado artificial en la de As Barxas. Estas calles ya habían tenido árboles en su día, pero a principios del año pasado tuvieron que cortarse porque eran árboles poco adecuados para plantar en aceras y las raíces las estaban dañando, dejándolas en varios puntos casi impracticables. Se cortaron a principios de año y con la ola de calor del verano, vecinos y gobierno local notaron su falta al dejar de existir zonas de sombra que proporcionaban los árboles. En estas calles se notó un aumento de la temperatura. Así, para mejorar la respuesta ante el calor se encargó este proyecto con la selección de cerdeiras o cerezos para plantar por sus ventajas de copas modulables, hoja caduca y sistema radicular que no afecta al pavimento puesto que tienen raíces fibrosas y delgadas. En la zona más ancha de As Barxas se instalará la pérgola cubierta con cañizo natural para dar sombra, mejorar el confort térmico y contribuir a la mitigación del efecto isla de calor existente en la zona, en donde se registran entre 1 ºC y 3ºC más de temperatura respecto a su periferia. Alrededor de la misma se plantarán plantas trepadoras que acabarán cubriendo el cañizo y la sombra acabará siendo natural.