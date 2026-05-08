Moaña destina 1,1 millones de su ahorro de 2025 a mejoras viarias y a rescatar la obra de asfaltados que dejó Oresa

El gobierno del BNG de Moaña, que preside Leticia Santos, llevará al próximo pleno la propuesta para autorizar el uso del remanente de la liquidación de 2025, lo que viene siendo el ahorro logrado en el ejercicio, por importe de 1.124.874 euros, para financiar cinco Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), que fueron priorizadas en los consellos vecinales. Entre estas figura el plan de asfaltados, con una inversión de 221.462 euros, que quedó sin ejecutar por la renuncia de la empresa adjudicataria Oresa Construcción y Servicios Globales, tras entrar en concurso de acreedores, dejando también un rastro de obras empantanadas en la provincia.

El plan de asfaltados había sido priorizado ya en 2024 y adjudicado en 2025, pero ocurrió lo que ocurrió con el contratista. Leticia Santos confirma que el Concello está tramitando la resolución del contrato, pero no quieren seguir demorando una actuación muy aguardada por varias asociaciones vecinales, por lo que se garantiza ahora la financiación para poder licitar de nuevo el plan que incluye el asfaltado de 12 caminos. En este plan estaban anuncaidos un tramo de 54 metros de subida desde la PO-551 entre Meira y Domaio; camino de As Pagonas (59 metros), subida a Paradela (100 metros), dos caminos de acceso en Broullón (70 y 95 metros), vial Conselleiros-A Rubiña en Tirán (140 metros), Fontes-A Grela (20 metros), calle Enrique Rubido de la Gándara en San Martiño que parte de la EP-1104 (170 metros), OCcasal-A Torneira; calle Fonte do Unicornio hasta el IES A Paralaia (460 metros), otro tramo de 335 metros en As Pagonas, pavimentar márgenes del aparcamiento de A Fraga y el tramo de Paradela a Bouza-Figueira (429 metros).

Con una inversión de 337.701 euros figura la humanización del entorno de la iglesia de Meira para poner en valor este entorno, priorizando el tránsito peatonal, que incluye renovación de pavimento y del alumbrado público en el Camiño da Igrexa de Meira, Camiño do Cemiterio, Camiño Fonte Pastoriza (calle Manuel Duarte Tronceda) y Camino al Río Faro.

En la relación figuran la mejora de la seguridad vial en la calle Caeauga en Meira, con un presupuesto de 122.705 euros, que implicará una intervención integral para reorganizar el espacio, renovar aceras, mejorar el drenaje, la señalización y crear rutas peatonales seguras en un ámbito muy transitado por los vecinos. También se incluye la mejora de la seguridad vial en la rúa A Granxa, en los alrededores del Campo de fútbol Domaio, con una inversión de 146.452 euros, con los que se reurbanizará un punto con alta concentración de tráfico rodado y peatonal en días de actividad deportiva, mejorando el acceso, la visibilidad, los pavimentos y la señalización. La relación la completa la reposición de servicios en el Camiño da Mingalleira, por importe de 296.556 euros, con la sustitución de las canalizaciones existentes de agua y saneamiento, construcción de drenajes y nueva red separativa de pluviales.

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Tal y como indica la regidora “este remanente no es una cifra contable aislada: es el resultado de una gestión económica rigurosa, que ahora nos permite devolver a los vecinos este esfuerzo en forma de obras útiles y duraderas que mejoran la vida cotidiana en barrios y parroquias”.