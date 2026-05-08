Una inundación en la Casa de Cultura impide celebrar un acto sobre Rosalía de Castro

El gobierno local de Cangas se vio obligado a suspender un acto sobre Rosalía de Castro en la Casa de Cultura «Bernardino Graña» por una inundación provocada por el mal funcionamiento de una cisterna.

La concejala de Cultura, Xiana Abal (BNG), fue informada de que corría el agua por las paredes y el suelo se encharcaba. Tras hablar con los operarios de mantenimiento, la edil de Cultura y la propia alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, decidieron suspender este acto que estaba también ligado a la celebración del «Día das Letras Galegas». Se antojaba imposible celebrarlo con éxito, porque las paredes estaban encharcadas.