Costas del Estado acomete la recuperación de emergencia de la playa de Agrelo, en Bueu, tras los temporales del invierno

Las máquinas «tomaron» este viernes la playa de Agrelo, en Bueu, para acometer una serie de trabajos de emergencia después de los temporales y borrascas del último invierno. La intervención se incluye dentro del listado de obras de emergencia decretadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, al que está adscrito el Servicio Provincial de Costas del Estado. El objetivo es restaurar el perfil del arenal y asegurar la estabilidad del talud que sostiene el paseo, así como sus servicios y arbolado.

El inicio de estas labores estaba previsto para el lunes, pero finalmente se adelantó a este viernes. El objetivo es que a mediados de semana los trabajos estén concluidos y que la maquinaria se pueda desplazar a Sanxenxo, donde realizarán labores similares en Major y Areas. Previamente ya se intervino en Praia América, en Nigrán. El contrato fue adjudicado a la empresa Civis Global y este viernes se desplazaron hasta Bueu responsables del Servicio Provincial de Costas del Estado para supervisar el inicio de las obras.

Hasta el lugar se desplazaron dos máquinas excavadoras y un camión volquete. El primer objetivo es «reabrir» el cauce fluvial que desemboca en el límite con Portomaior. Las mareas y los temporales del invierno arrastraron grandes cantidades de arena hasta la parte alta de la playa, formando una especie de muro natural que impedía al río continuar con su curso natural hacia el mar.

La reparación de la playa de Agrelo, en Bueu, después un invierno de temporales / Gonzalo Núñez

Esa barrera desvió el río hacia el margen izquierdo, en dirección al Centro de Interpretación do Litoral de Agrelo, en paralelo al paseo y a la carretera. Ese nuevo canal provoca la erosión del talud que sostiene esas infraestructuras y pone en riesgo su estabilidad. Por eso el segundo objetivo es trasladar arena hacia todo ese frente para asegurar el paseo y recuperar el perfil de la playa. «Este es un proceso que realizaría de manera natural el propio mar, pero que en este caso se intenta agilizar para que el espacio esté en condiciones para el verano», explican las fuentes consultadas. El proyecto se completará con la mejora de la desembocadura del cauce fluvial situado a la altura del centro de interpretación de Agrelo y antiguo matadero.

Estos trabajos son prácticamente idénticos a los que acomete habitualmente el Concello de Bueu todos los años después de los temporales invernales. En esta ocasión es Costas del Estado quien asume las tareas después de que el Consejo de Ministros aprobase la declaración de Galicia como zona especialmente afectada por emergencia de Protección Civil. El presupuesto que se destina a estas tres intervenciones en Bueu, Nigrán y Sanxenxo es de 300.000 euros.